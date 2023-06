Come ringiovanire a 50 anni e avere il viso subito più fresco e disteso? Ecco gli ingredienti su cui puntare

Vuoi avere la pelle sana e distesa e ridurre otticamente le rughe di espressione? Allora ecco cosa consigliano gli esperti e su quali prodotti dover puntare per ottenere buoni risultati in poco tempo.

Con il passare del tempo, il corpo cambia e anche la pelle ha bisogno di più attenzione. Sicuramente, nessuna crema farà miracoli, tuttavia, una giusta strategia non solo rallenta l’invecchiamento, ma riesce anche a mimetizzare i difetti e far apparire il viso subito più giovane.

La skincare routine, una volta passata la soglia dei 50 anni, andrà necessariamente adattata alle nuove esigenze della nostra pelle.

Tra le buone abitudini da adottare, una in particolare andrebbe seguita a tutte le età: mantenere una giusta idratazione. Con l’avanzare dell’età, poi, la pelle tenderà a seccarsi più facilmente. Dunque, diventerà meno elastica e tonica. Per questo motivo, sarà necessario scegliere prodotti che aiutano a nutrire ma anche a trattare l’acqua nei tessuti. In questo caso, sieri e creme contenenti acido ialuronico, ceramidi e glicerina, svolgono proprio queste funzioni.

Ma come ringiovanire a 50 anni e avere il viso subito più fresco e disteso?

Secondo molti esperti, dopo i 50 anni, la pelle diventa anche più sensibile alle irritazioni. Per questo motivo, si consiglia di evitare detergenti più aggressivi che possono minare l’equilibrio della pelle. Da evitare, possibilmente, anche detergenti schiumogeni e preferire quelli contenenti ingredienti nutrienti e lenitivi, come la camomilla o l’aloe vera.

Quali sono gli ingredienti su cui puntare? Per capire come ringiovanire a 50 anni e aiutare la pelle a conservare un aspetto fresco e riposato, senza rughe e macchie, si consiglia di utilizzare prodotti contenenti retinoidi che sono molto efficaci per prevenire i segni più profondi, giacché stimolano la produzione di collagene.

Molto efficace anche la vitamina C antiossidante. Una vitamina che aiuta la pelle a proteggerla dai radicali liberi e dall’invecchiamento precoce. Da non dimenticare, poi, che attenua le macchie e illumina la carnagione. Per un’azione migliore, cercare nell’INCI delle creme la dicitura acido L-ascorbico o l’ascorbil tetraisopalmitato. Sono ottimi, nelle creme, anche i peptidi, ossia aminoacidi che non solo migliorano la compattezza della pelle ma ne favoriscono anche l’elasticità.

Occhio anche alla vitamina B3, una sostanza dai molteplici benefici. La vitamina B3, infatti, pare che aiuti a migliorare l’elasticità, ha proprietà antinfiammatorie e rende più tonica e levigata la pelle.

Infine, per ottenere un risultato favoloso, si consiglia di curare anche il famoso “trucco e parrucco”. Difatti, ci sono diversi trucchetti per sollevare le palpebre cadenti e aprire lo sguardo e sfoggiare dei capelli fantastici e sempre chic con i tagli dall’effetto botox.