Chi è il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso: età, lavoro e come si sono conosciuti

Ci ha fatto ballare con il singolo Notti blu che sentiamo sempre alla radio. Il video è diretto da Lorenzo Catapano ed è stato girato per le strade di Roma. In attesa di un nuovo successo e degli impegni estivi, la vita sentimentale della cantante si movimenta. Vediamo come.

Sono passati quasi 2 anni dalla fine della sua ultima storia d’amore quella con Stefano Settepani. L’esposizione mediatica della cantante Alessandra Amoroso è aumentata per via delle sue tante partecipazioni televisive e alle più importanti manifestazioni canore. Ultimamente anche i magazine di gossip si sono occupati di lei, il motivo sarebbe un nuovo fidanzamento.

Con Stefano Settepani ha fatto coppia per 5 anni, lui è un produttore musicale, i due si erano conosciuti dietro le quinte della trasmissione Amici. Alessandra Amoroso ha detto di aver reagito bene alla fine della relazione senza rabbia ma con la convinzione che alcune storie possano spegnarsi anche se il sentimento rimane vivo. Forse per questo sono passati quasi 2 anni prima che la cantante decidesse di riabbracciare la felicità.

Haters a parte

Chi è il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso? Il settimanale Chi l’ha fotografata insieme a Valerio Pastore, tecnico del suono e 28 anni di età. La cantante trentaseienne è stata immortalata con il giovane mentre faceva la spesa. Si parla di convivenza, segno che la storia è seria e che la Amoroso ha finalmente dimenticato il suo ex.

La nuova coppia si sarebbe formata sul lavoro, spesso le passioni in comune fanno scoccare la scintilla, in questo caso le foto parlano chiaro. Per niente seccati dalla presenza dei paparazzi Alessandra e Valerio sono sembrati perfettamente a loro agio. La vincitrice di Amici 2009 ha passato un periodo difficile a causa degli haters che l’hanno attaccata sui social in diverse occasioni. Il motivo sarebbe la ritrosia della cantante che non ama intrattenersi a fare foto e a firmare autografi. La Amoroso impegnata in tanti concerti e spettacoli si allontana dal rumore grazie a numerosi viaggi, agli affetti della famiglia e all’amicizia di alcune colleghe come Emma Marrone.

Chi è il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso e quale band la affiancherà questa estate

Le voci girano quando diventi famoso. Tante chiacchiere sono state fatte dai magazine circa la vita sentimentale di Alessandra Amoroso. A un certo punto i giornali riportavano con insistenza il fermento dei social per una notizia che stava girando incontrollata. Riguardava un’ipotetica storia d’amore tra Alessandra Amoroso e il collega Aiello. Durante un duetto live il cantante mentre cantava Toccare le stelle con te avrebbe indicato la Amoroso a dimostrazione di un sentimento che li lega. Lei ha negato durante un’intervista dicendo che si tratta di una bella amicizia ma niente di più.

Ospite di RTL 102.5 la Amoroso aveva parlato prima della scorsa estate del Tutto accade Tour. Spettacoli molto impegnativi avevano richiesto una dura preparazione fisica. La cantante avrebbe rinunciato per questo motivo a Sanremo concentrandosi sui live che l’hanno portata sul palco di San Siro. Anche questa estate sarà ricca di impegni. Esce un nuovo singolo, Alessandra si esibirà insieme a una band sempre protagonista nella stagione calda, i Boomdabash. L’ultima loro collaborazione fruttò 6 dischi di Platino. La Amoroso si appresta ad assaporare l’ennesimo successo. Questa volta in dolce compagnia.