Tutti gli automobilisti prima o poi si ritrovano in questa situazione: l’auto è rimasta parcheggiata sotto il sole per ore e ora l’abitacolo è assolutamente invivibile. Come rimediare? Di solito apriamo tutte le portiere nel tentativo di far passare un po’ d’aria. Oppure accendiamo il condizionatore al massimo, peraltro sprecando un sacco di soldi. Ma c’è un trucco più veloce, intelligente e gratuito: vediamo di cosa si tratta.

Come evitare che l’abitacolo della macchina si scaldi troppo

Mettersi alla guida quando l’auto è troppo calda non è solo fastidioso, ma anche potenzialmente pericoloso: si rischia di essere più sonnolenti e avere i riflessi meno pronti. In più, la possibilità di un colpo di calore è dietro l’angolo, soprattutto per i passeggeri più fragili, ovvero anziani e bambini. Dunque, prevenire è meglio che curare: è consigliabile evitare che gli interni della macchina raggiungano temperature troppo elevate. Ma non tutti hanno un parcheggio comodo e all’ombra sotto casa!

Fortunatamente si trovano in commercio delle soluzioni adatte a chi non può evitare di lasciare l’auto sotto il sole cocente. Si può infatti acquistare un parasole da posizionare sul parabrezza. Ce ne sono di diversi materiali, dall’alluminio al cartone. Alcuni modelli coprono anche i due finestrini laterali anteriori. Altrimenti, per i finestrini si possono scegliere anche delle tendine che si applicano dall’interno. Oltre ai parasole, possono venirci in aiuto anche i vetri termici e le vernici riflettenti (da applicare sui vetri o su tutta la carrozzeria). Ora sappiamo come evitare che l’auto si scaldi troppo. Ma una svista può sempre capitare: che fare se ormai è troppo tardi e vogliamo risolvere rapidamente il problema?

Come rinfrescare l’auto senza aria condizionata in meno di 1 minuto dopo averla lasciata parcheggiata sotto il sole per ore

I rimedi della nonna ci salvano non solo in casa o in giardino: possono rivelarsi provvidenziali anche in macchina. Basti pensare che molti usano degli spray fai da te, anche di pochi ingredienti, per pulire i vetri dell’auto senza lasciare aloni. Ma il bello del trucchetto per rinfrescare l’auto è che non serve preparare alcun intruglio né comprare qualche strumento. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la portiera dell’auto. Ma semplicemente aprirla non è sufficiente: rischiamo di aspettare inutilmente che passi un filo di vento. Piuttosto, dobbiamo utilizzarla come una sorta di ventaglio. Vediamo come:

abbassare completamente uno dei finestrini anteriori; aprire la portiera dal lato opposto; afferrare la portiera e “sventolarla”, ossia aprirla e chiuderla rapidamente e con forza (ma senza chiuderla del tutto); continuare a ripetere il movimento finché la temperatura non scende.

In questo modo forzeremo l’aria più fredda ad entrare all’interno dell’abitacolo. Ecco come rinfrescare l’auto senza aria condizionata!

Lettura consigliata

Per eliminare velocemente i cattivi odori dall’auto basta questo ingrediente molto comune