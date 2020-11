La polvere è uno dei nemici peggiori durante le pulizie di casa. Oltre ad annidarsi ovunque, la polvere tende a depositarsi nuovamente e in pochi giorni sulle superfici spolverate.

Il problema della polvere si accentua se si parla di libri e documenti. Infatti, la composizione di questi oggetti, con pagine di carta fitte, attirano e nascondono la polvere. Allora, come sconfiggere la polvere e rimuoverla dai libri della libreria o dagli scaffali?

Un trucco potrebbe essere quello di sistemare i libri in librerie chiuse o riporli con il dorso all’esterno. Ma quest’accortezza non basta. Per agire in modo ancora più efficace si possono seguire dei semplici consigli per ripulire i libri, cercando di non rovinarli e di eliminare la polvere per un tempo prolungato.

Ecco come rimuovere velocemente la polvere dai libri senza rovinarli.

Occorrente

Per eliminare la polvere dai libri ci si dovrà munire di un pennello e di un panno morbido antistatico, di aspirapolvere, per le pagine esterne. Per la copertina, in base al materiale, acquistare della paraffina o un detergente per vetri, bicarbonato di sodio e aceto bianco.

Come rimuovere velocemente la polvere dai libri senza rovinarli

Per prima cosa iniziare a rimuovere i libri dagli scaffali (occuparsi di uno scaffale alla volta) e una volta rimossi i libri, pulire accuratamente lo scaffale con una soluzione di bicarbonato e aceto bianco.

Ora si passa alle copertine dei libri: rimuovere la polvere con un panno morbido o antistatico. Se la copertina è lucida o plastificata si può usare un detergente per vetri spruzzato su un panno e poi passato sul libro. Per le copertine in pelle si può usare della paraffina liquida in piccole quantità.

Per pulire i bordi e le parti delle pagine esposte alla polvere è necessario usare un pennello per rimuovere la parte grossolana. In seguito, per rimuovere la polvere residua si può usare una gomma pane e un panno antistatico.

Se si vuole una pulizia celere, basta munirsi di aspirapolvere con spazzole delicate e passarlo sui libri messi a testa sotto, affinché la polvere non cada tra le pagine.

Se i libri presentano muffe, si può agire mettendoli in un sacchetto di plastica con del bicarbonato di sodio per qualche giorno. Ci si premurerà di scuoterli di tanto in tanto per circa dieci giorni. Questo rimedio asciugherà l’umidità e rimedierà alla muffa.