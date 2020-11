Oggi vogliamo parlare di cosa sono i cuscini di semi tanto di moda e che benefici portano.

I cuscini di semi sono dei sacchetti di fibre naturali al cui interno si trovano dei noccioli puliti e asciugati. Sono chiamati anche borse dell’acqua calda a secco.

Di solito, quando sono di piccole dimensioni, servono per alleviare i dolori, mentre quando sono più grandi hanno lo scopo di favorire un buon sonno. A seconda della tipologia di semi con cui vengono imbottiti, possono apportare benefici diversi al nostro organismo.

Vediamo quindi quali sono le tipologie più diffuse.

Il cuscino con i noccioli di ciliegie

Il più famoso è il cuscino con i noccioli di ciliegie. Questo tipo di imbottitura rende il cuscino un’ottima soluzione antidolore. Ad esempio, in caso di dolenzia alla cervicale, si utilizzano caldi. Mentre per una contrattura possono essere adoperati freddi.

Per riscaldarli ci si avvale o del forno a microonde per un paio di minuti o del semplice termosifone. Per averli freddi, invece, sarà sufficiente tenerli in freezer per cinque minuti.

Il cuscino di pula di farro

Altra tipologia molto famosa è quella del cuscino imbottito con pula di farro. Questo è considerato estremamente utile per favorire il sonno dei bambini.

La sua caratteristica principale è che si mantiene fresco d’estate e caldo di inverno. Può essere utilizzato anche come defatigante o per migliorare la circolazione se appoggiato sotto le gambe.

Il cuscino di sale

Infine, ricordiamo i cuscini imbottiti di sale rosa dell’Himalaya. Quest’ultimo è famoso perché non è raffinato. Pertanto le sue molteplici proprietà non vengono alterate e i suoi benefici risultano assai efficaci. Infatti, i suoi cristalli svolgono un’ottima funzione disintossicante ed antinfiammatoria.

Spesso i cuscini di sale sono di piccole dimensioni da applicare sulla parte dolente in caso di tensioni muscolari. Un esempio comune è utilizzarlo sui polsi doloranti dopo aver passato lungo tempo al computer.

I cuscini di semi si possono realizzare con il fai-da-te o acquistare nei negozi di prodotti naturali. Il loro utilizzo non ha controindicazioni. Bisogna solo prestare attenzione a controllare la temperatura quando si utilizzano riscaldati per evitare bruciature.

Speriamo di aver fatto chiarezza su cosa sono i cuscini di semi tanto di moda e che benefici portano.