Tutti i padroni di un cane almeno una volta lo avranno visto inclinare la testa. Questo gesto avrà provocato una reazione di stupore e dolcezza. Per non parlare di quando, con il muso curioso e adorante, il cane porge la sua zampetta all’amato umano.

Questi due gesti sono assolutamente naturali nel comportamento canino sin da cucciolo. Ma quali saranno le ragioni di questi due strani e irresistibili comportamenti?

Ecco il perché di due gesti innati dei cani che conquistano e cui nessun padrone sa resistere.

Dare la zampa

L’azione di dare la zampa al compagno di giochi umano è un comportamento che si manifesta nel cucciolo appena nato. Infatti, i cuccioli di ogni razza riproducono il gesto facendo pressione con le zampe sulle mammelle della mamma. La ragione è far uscire il latte e quindi nutrirsi.

Lo stesso gesto, fatto in modo più plateale, si realizza quando il cane da grande porge la zampa. In realtà l’uomo in questo caso ha poco da insegnare. I cani danno la zampa senza bisogno di essere stimolati. Quando poi capiscono che quel gesto corrisponde a “cibo” sono incentivati.

Esistono due ipotesi sul perché il cane dà la zampa: la prima afferma che si tratta di una richiesta di attenzione, di carezze o di cibo. La seconda invece sostiene che dare la zampa è come chiedere scusa: un gesto per riequilibrare una situazione di tensione dopo aver fatto qualcosa di sbagliato.

Dare la zampa è in ogni caso un gesto di amicizia e benevolenza che i cani usano per chi sta loro simpatico.

Inclinare la testa da un lato

Quando il cane inclina la testa lateralmente è come un piccolo momento di meraviglia. Non ci si stanca mai di vedere il suo muso inclinarsi e i suoi occhioni farsi grandi. I padroni impazziscono per questo comportamento adorabile e si sciolgono.

Eppure non è un metodo che il cane sta usando per strappare qualche biscotto in più. Secondo gli studiosi comportamentisti, i cani inclinano la testa per una speciale capacità empatica.

Inclinare la testa deriva da come l’orecchio del cane è fatto: il cane sente molti più suoni dell’uomo ma non sempre individua la provenienza.

Quindi se il cane sente un rumore o un suono strano, inclinare la testa gli permette di percepirli meglio; quindi orienta i padiglioni auricolari verso la fonte del suono. Questo accade anche con la vista, quando il muso diventa un ostacolo alla visuale.

Il cane, inoltre, è capace di “leggere” gli stimoli provenienti dalle espressioni del viso umano. Quindi inclinando la testa sta solo cercando di capire meglio i segnali che gli stanno arrivando.

Ecco scoperto il perché di due gesti innati dei cani che conquistano e cui nessun padrone sa resistere. Ma non si pensi che ora non faranno più effetto.