Già in passato avevamo trattato questo tipo di macchie. Tuttavia, avevamo spiegato come rimuoverle da vestiti e tappeti. Oggi, invece, in questa breve guida vedremo come rimuovere le macchie di smalto dal pavimento. Esistono diversi modi per farlo, ma bisogna tenere conto della tipologia di pavimento. In questo caso specifico, ci occuperemo dei pavimenti a piastrelle o in legno. Prima di applicare qualsiasi soluzione sul pavimento, si consiglia di testarla in un angolo poco visibile e lasciarla agire, per vederne gli effetti. Il primo consiglio, onde evitare di rovinare il pavimento in legno, è quello di evitare di applicarvi l’acquaragia e l’acetone. Anche se bisogna tenere conto del fatto che molti pavimenti in legno sono realizzati in modo da avere una finitura resistente, sulla quale è possibile anche applicare una piccola quantità di acetone. Se non si è certo che questo sia il proprio caso, meglio evitare di sperimentare.

Se lo smalto è stato appena versato, ricorrere il prima possibile allo zucchero bianco. Quest’ultimo si rapprenderà assieme allo smalto e potrà essere spazzato via, risolvendo il problema alla radice. Però, è probabile che si è scelto di ricorrere ad una guida il danno sia già stato fatto. Quindi, vediamo come rimuovere le macchie di smalto dal pavimento.

Rimuovere le macchie di smalto

Da un pavimento in legno

L’ideale è ricorrere alla lacca per capelli. Basta spruzzarne un po’ sulla macchia, lasciarla agire per venti minuti e poi rimuoverla con un panno umido. A differenza dell’acetone, la lacca non danneggerà la finitura del pavimento. In caso la macchia si scolorisca ma non si tolga del tutto, si consiglia di ripetere il procediemento fin quando non scomparirà del tutto.

Da un pavimento in piastrelle

In questo caso, ci sono due alternative da sperimentare. Una è quella di utilizzare l’acquaragia o l’acetone, aiutandosi con un batuffolo di cotone per applicarli direttamente sul pavimento in piastrelle. Infine, passare un panno sulla zona interessata per eliminare eventuali aloni. Invece, se la macchia è già completamente asciutta, raschiarla via con l’aiuto di una lametta o di un coltello e rimuovere l’alone con l’aiuto di uno dei solventi indicati.