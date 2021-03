Il setup fa esplodere i mercati al rialzo e ora si potrebbe correre per diverse settimane. Come regolarsi da ora in poi?

I setup calcolati con il metodo proprietario di Proiezionidiborsa portano alla formazione di un minimo/massimo assoluto/relativo e all’inizio di una fase direzionale. Queste fasi iniziano quasi sempre con un’esplosione di momentum come quella odierna.

Oggi come annunciato da inizio anno, scadeva il primo setup annuale, e quindi attendevamo da quest’area temporale l’uscita dalla recente fase laterale.

I setup per l’anno in corso scadranno nelle seguenti date: 8 marzo, 16 aprile, 19 maggio, 22 giugno, 5 ottobre e 8 dicembre.

Il segnale atteso quindi con precisione millimetrica non si è fatto attendere e sembra dare indicazioni chiaramente rialziste.

Alle ore 19:55 dell’ 8 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.364

Eurostoxx Future

3.759

Ftse Mib Future

23.710

S&P 500 Index

3.849.

Una vera e propria corsa agli acquisti che a qualcuno potrebbe far storcere il naso. Nel 92% dei casi, movimenti come quelli odierni non si sono mai rilevati falsi segnali. Ma quali sono i pericoli? Solo un ritorno sotto i minimi di oggi nei prossimi 2/3 giorni potrebbe portare ad un sell off da far accapponare la pelle!

Rialzo ancora per qualche settimana come preventivato dal frattale annuale?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 5 marzo



Ora andremo a tracciare la solita mappa per definire la tendenza in corso e l’operatività da mantenere per assecondarla.

Il setup fa esplodere i mercati al rialzo e ora si potrebbe correre per diverse settimane. Quali sono invece i pericoli?

Ecco i livelli da monitorare nei prossimi giorni:

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 9 marzo inferiore a 13.860. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 12 marzo superiore a 14.195.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 9 marzo inferiore a 3.643. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 12 marzo superiore a 3.740.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 9 marzo inferiore a 23.060.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 9 marzo inferiore a 3.730. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 12 marzo superiore a 3.915.

Quale strategia di trading per domani?

Long intraday. Flat multidays su Dax, Eurostoxx, ed S&P 500. Long sul Ftse Mib Future.

Come al solito si procederà per step.