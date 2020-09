Che disastro: stavi applicando lo smalto sulle unghie, quando all’improvviso la boccetta ti è caduta. Ora c’è smalto ovunque! Ma non disperarti, a tutto c’è un rimedio. Ecco come rimuovere le macchie di smalto da vestiti e tappeti.

Segui questi consigli per salvare il tappeto

I tappeti sono spesso molto costosi. Bisogna quindi fare attenzione a non peggiorare la situazione mentre si cerca di rimuovere lo smalto. Ecco gli errori da non devi assolutamente commettere:

a) usare acqua calda, perché rischi che faccia aderire ancor più lo smalto al tappeto;

b) sfregare la macchia, perché potresti danneggiare ulteriormente le fibre;

c) cercare di rimuovere la macchia partendo dal centro.

Ecco invece cosa devi fare. Procurati un solvente per lo smalto che non contenga acetone. Trova un angolino nascosto del tappeto, e applica qualche goccia di solvente sulle fibre. Lascia agire per almeno mezz’oretta, meglio ancora se aspetti un’ora. Poi controlla i risultati: se il punto in cui hai applicato il solvente ha cambiato colore, è il caso che tu ti rivolga a un professionista. Stessa cosa se, sfregando un cotton fioc, ti accorgi che il tappeto sta rilasciando colore.

Se invece il test non ha causato danni, puoi procedere così:

a) applica qualche goccia di solvente su un cotton fioc;

b) passa con delicatezza il cotton fioc sul tappeto, con movimenti dall’esterno verso il centro della macchia;

c) tampona con un panno bianco in cotone e ripeti finché lo smalto non si è completamente dissolto.

Smalto sui vestiti, addio!

Se vuoi far tornare come nuovi i vestiti macchiati di smalto, controllane subito l’etichetta. Per i tuoi capi di abbigliamento sono in cotone o in fibre sintetiche, puoi cavartela da solo. Invece, se hai macchiato vestiti in lana, seta, lino o altre fibre naturali, corri subito in lavanderia.

È sempre meglio agire quando la macchia è ancora fresca. Tamponala molto delicatamente con un panno bianco e pulito per rimuovere il grosso dello smalto. Dopodiché, puoi usare un solvente. Puoi optare per l’acetone, a meno che i tuoi vestiti non contengano acetato, triacetato o modacrilico. Puoi scoprirlo leggendo l’etichetta. In questo caso rischieresti di rovinarli, e sarebbe quindi preferibile usare un solvente senza acetone.

Una volta individuato il solvente adatto, applicane qualche goccia su un panno bianco e passalo delicatamente sulla macchia, con movimenti dall’esterno verso il centro. Cambia il panno quando è sporco di smalto. Infine, sciacqua il tuo capo d’abbigliamento con acqua fredda e mettilo in lavatrice.

Ora che sai come rimuovere le macchie di smalto da vestiti e tappeti, puoi farti la manicure in tutta serenità!

Approfondimento

Come rimuovere lo smalto senza acetone