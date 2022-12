Come rimuovere il tartaro e avere i denti bianchi grazie a questi alimenti conosciuti

Per far ritornare un sorriso splendente e senza tartaro è necessario anche controllare l’alimentazione. Ma come? Ecco alcuni consigli che potrebbero essere molto utili.

Quando si pensa alla sana alimentazione si crede che questa possa far bene solo per quanto riguarda i valori delle analisi del sangue, a controllare il diabete, ecc. In realtà mangiare sano e nel modo giusto, aiuterebbe anche a livello estetico. Molte volte sentiamo parlare di cibi che aumentano, ad esempio, la fuoriuscita di brufoli. Proprio per questo motivo, oggi ci soffermiamo su alcuni alimenti che ci aiuterebbero a migliorare un aspetto estetico: l’igiene dentale.

Cosa comporta non avere una buona igiene dentale?

I denti possiamo dire essere il biglietto da visita di una persona. Il sorriso, infatti, è la prima cosa che si guarda quando conosciamo qualcuno. Ma oltre a questo è importante anche per un proprio benessere. Non lavarsi bene i denti può causare anche alcune malattie che possono essere molto fastidiose. Si ha anche aumento di tartaro, che porta numerosi germi. In alcuni casi è bene sentire il parere del dentista, per comprendere come intervenire al meglio.

Come rimuovere il tartaro e avere i denti bianchi consumando alcuni cibi

Se la situazione non è chissà quanto grave o si vuole prevenire la formazione della placca, ci sarebbero alcuni alimenti che ci aiuterebbero. Sono diversi i rimedi naturali che si possono adottare in questi casi. Difatti, alcuni alimenti, grazie alle proprietà nutrizionali che presentano, sarebbero capaci di andare ad avere un’azione protettiva nei confronti dei denti.

Cibi e formazione di tartaro

I cibi in questione sono, ad esempio, la mela e la carota. Entrambi sono due alimenti che aiuterebbero a mineralizzare i denti. Questo è possibile in quanto tutti e due hanno un alto contenuto di fibre nei loro valori nutrizionali. Se ci facciamo caso, in molte pubblicità che vediamo in televisione legate all’igiene orale, viene utilizzata una mela come simbolo. Sta a significare proprio quello che abbiamo appena spiegato. Se si va a consumare la buccia della mela, questa favorirebbe una detersione meccanica dei denti proprio come farebbe uno spazzolino. Si consiglia in questi casi la mela verde. In questo frutto, inoltre, è presente l’acido malico che aiuterebbe a mantenere lo smalto bianco dei denti.

Quale altro cibo fa bene ai denti?

Oltre alle mele e alle carote, molto utili sembrerebbero essere i mirtilli. Avendo un sapore più dolce della mela forse sono anche più di gradimento per molte persone. È un frutto che viene molto consumato soprattutto negli yogurt. L’azione dei mirtilli sarebbe quella di prevenire la formazione delle carie dentali. Ciò verrebbe consentito grazie alla presenza dei polifenoli, che andrebbero ad avere un’azione di difesa contro i batteri che potrebbero intaccare il cavo orale. I denti possono essere rinforzati anche da altri alimenti come:

il sedano;

il finocchio;

noci;

mandorle;

nocciole.

Ciò che accomuna tutti questi alimenti è la presenza di calcio, essenziale per l’integrità e la salute totale dei nostri denti. Questi potrebbero essere alcuni semplici consigli su come rimuovere il tartaro e avere i denti bianchi. È bene, in ogni caso, confrontarsi con un medico per verificare lo stato dei nostri denti.