Natale in gravidanza, cosa mangiare e cosa evitare per superare le feste in tranquillità

Natale ancora più magico con una gravidanza in corso? Ci sono alcune cose da rispettare con il consiglio degli esperti. Ecco i cibi da preferire e quelli da evitare per il benessere di mamma e bambino.

Quando una donna è incinta attraversa vari momenti. A volte la gioia per l’arrivo di un bambino può essere offuscata dalla paura. Non è sempre facile gestire il pancione e tutto quello che ne deriva per il corpo e per la mente della futura mamma.

Il tutto è ancora più ingarbugliato nel periodo delle feste natalizie. Infatti, i ritmi cambiano, c’è molta frenesia, ricerca dei regali, qualche viaggio in programma, pranzi e cene con amici e parenti. Ma se si deve trascorrere il Natale in gravidanza, cosa mangiare e cosa evitare?

Occorre farlo sempre, ma nel periodo di Natale e Capodanno la disponibilità di cibo aumenta tantissimo. Tutti sono alla ricerca dei piatti tipici, di alcune chicche per stupire gli invitati. Ma cosa può davvero mangiare una donna incinta e cosa deve assolutamente evitare?

Natale in gravidanza, cosa mangiare e cosa evitare per il benessere di mamma e bambino

Ci sono alcune cose che in gravidanza non vanno assunte. Si tratta di farmaci e di alimenti. Partiamo subito con il dire tutti i cibi che sarebbero da evitare:

salumi crudi : sono vietati prosciutto crudo, bresaola, pancetta, speck, culatello e salsiccia fresca;

: sono vietati prosciutto crudo, bresaola, pancetta, speck, culatello e salsiccia fresca; pesce crudo : molluschi, sushi, carpaccio, ma anche il salmone affumicato o pesci marinati non vanno bene;

: molluschi, sushi, carpaccio, ma anche il salmone affumicato o pesci marinati non vanno bene; carne cruda : mai mangiare carne al sangue e roastbeef, possono trasmettere il batterio della toxoplasmosi;

: mai mangiare carne al sangue e roastbeef, possono trasmettere il batterio della toxoplasmosi; formaggi molli : no a brie, camembert, gorgonzola e tutti i prodotti che derivano da latte crudo;

: no a brie, camembert, gorgonzola e tutti i prodotti che derivano da latte crudo; salse : attenzione alla crema al mascarpone e alla maionese, se fatte in casa; le uova fresche portano un grande rischio di salmonella;

: attenzione alla crema al mascarpone e alla maionese, se fatte in casa; le uova fresche portano un grande rischio di salmonella; funghi : ci si potrebbe confondere e ingerire quelli tossici; ad ogni modo, sono difficili da digerire, quindi, meglio non assumerli per nulla in gravidanza;

: ci si potrebbe confondere e ingerire quelli tossici; ad ogni modo, sono difficili da digerire, quindi, meglio non assumerli per nulla in gravidanza; verdure : queste vanno lavate alla perfezione prima di essere mangiate, meglio non prenderle al ristorante perché non si ha la sicurezza di un trattamento adeguato;

: queste vanno lavate alla perfezione prima di essere mangiate, meglio non prenderle al ristorante perché non si ha la sicurezza di un trattamento adeguato; alcolici: sono da evitare i dolci con alcol al loro interno, così come tutte le bevande che contengono alcol.

Dopo questa lista è facile capire che bisogna fare attenzione agli antipasti, che contengono la maggior parte di questi cibi. Inoltre, attenzione ai dolci e alla loro farcitura. Infine, ricordarsi sempre di evitare l’alcol.

I cibi da preferire sarebbero questi:

tutti i cibi ben cotti ;

; formaggi stagionati ;

; cioccolato ;

; salse industriali (che usano uova pastorizzate).

C’è grandissima disponibilità di quello che si può mangiare tranquillamente. Quindi, anche una donna incinta può godersi le feste senza nessun problema.

Come mantenere la serenità con il pancione

Un grande nemico della gravidanza è lo stress. Nei giorni di festa non bisogna esagerare con lo sforzo fisico, quindi, una donna incinta deve delegare il più possibile. Non va bene andare a fare shopping, stare troppo tempo in piedi, ma occorre stare in posizioni comode.

Un’attività che può aiutare moltissimo le donne in gravidanza è lo yoga. Si può fare in tutti i mesi ed è un aiuto prezioso per la schiena.