La cucina è sempre questione di abbinamenti tra alimenti anche apparentemente poco simili. I contrasti di sapore alimentano la fantasia e rendono più originale il proprio modo di cucinare. In altri casi, invece, esistono cibi nati semplicemente per stare insieme ed essere abbinati. Fra questi possiamo sicuramente inserire il pomodoro e la mozzarella. Talvolta, bastano questi 2 ingredienti, un po’ d’olio e del basilico o dell’origano per ottenere un piatto completo e nutriente.

La caprese è uno dei piatti estivi più famosi di sempre, ma le varianti di questo famosissimo piatto sono tante. Pomodoro e mozzarella possono diventare anche i 2 bonus preziosi con cui arricchire la carne o primi piatti come la pasta o il risotto.

Alcune possibili ricette sfiziose con questi 2 ingredienti

Consumare la caprese due o più volte a settimana, magari a cena, aiuta a passare meno tempo davanti ai fornelli. Ma come rimpiazzare la caprese di pomodoro e mozzarella e renderla più sfiziosa del solito?

Le schiacciatine di pomodoro e mozzarella rappresentano una prima possibile idea veloce e sfiziosa. Basterà acquistare delle schiacciate al forno e condirle con passata di pomodoro, mozzarella, basilico, origano olio e sale. Per renderle croccantissime occorrerà passarle in forno per soli 5 minuti.

Mozzarella e pomodoro accompagnano bene anche la carne. Possiamo usare questi 2 ingredienti per condire il pollo e renderlo spaziale. Possiamo aggiungere pomodorini e mozzarella dopo aver quasi completamente cotto il pollo in padella. Per una variante più sfiziosa, possiamo cuocere il pollo con pomodoro e mozzarella anche in forno.

Come rimpiazzare la caprese di pomodoro e mozzarella nella pasta o nel risotto con 8 gustose idee

Dopo aver arrostito i pomodori, possiamo decidere anche di unire la mozzarella e realizzare una sorta di zuppa fresca da servire con pane bruschettato.

Con mozzarella di bufala e pomodori anche il risotto diventa sfiziosissimo. Basteranno appena 20 minuti di cottura e un po’ di brodo vegetale e di vino bianco per sfumare il tutto.

Alla comune pasta possiamo aggiungere, oltre a pomodoro e mozzarella, delle olive oppure della panna. Ancora, possiamo unire lo speck a questa pasta e, persino, la besciamella. Tutti questi condimenti si preparano velocemente in padella, senza alcun bisogno del forno o di ore di preparazione.

Approfondimento

Peperoni veloci e digeribili in padella anziché ripieni al forno o in agrodolce, la ricetta del contorno estivo che spopola