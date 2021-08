Cambia la forma ma il gusto e la sostanza sono le stesse in tutte queste rivisitazioni del piatto estivo per eccellenza. La caprese è da sempre uno dei modi migliori di affrontare un pranzo o una cena. Non solo prepararla è davvero velocissimo, ma anche consumarla diventa piacevolissimo con le calde temperature di questo periodo.

Tuttavia, esistono dei modi interessanti di reinterpretare questo velocissimo classico della cucina e tutte sono davvero gustose e fresche. La verità è che si scrive caprese ma si legge estate grazie a queste fantasiose varianti da copiare subito alla lettera per originalità e gusto. La Redazione di Cucina ha selezionato per i propri lettori le migliori rivisitazioni della caprese salata. Ma le rivisitazioni gourmet dei piatti classici della cucina sono davvero tantissime.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come rivisitare la caprese di pomodoro e mozzarella con pochi e semplici accorgimenti

Sicuramente, questo piatto colpisce da sempre per la sua incredibile semplicità. Pochi ingredienti come pomodoro, mozzarella, basilico e olio d’oliva sono la chiave del successo della caprese. Questi stessi ingredienti, però, rappresentano anche la base perfetta da cui partire per altri piatti straordinariamente freschi e originali.

Un primo modo interessante di pensare alla caprese è una crostata morbida e salata da farcire con pomodoro e mozzarella freschi. Basterà scegliere la ricetta preferita e infornare questa torta salata in uno stampo furbo. Questo consentirà di avere lo spazio necessario per posizionare sopra sottili fette di pomodoro e mozzarella e qualche foglia di basilico.

Una seconda rivisitazione è la caprese di zucchine, un piatto semplicissimo da preparare. Basterà aggiungere alla normale caprese sottilissimi fettine di zucchine sbollentate per pochissimi minuti in acqua bollente.

Le varianti non finiscono qui. Potremmo infatti optare per un’insalata di caprese e tonno oppure pomodoro, mozzarella e avocado o la caprese con l’aggiunta del cetriolo.

Si scrive caprese ma si legge estate grazie a queste fantasiose varianti da copiare subito

Per un piatto più innovativo, invece, suggeriamo di trasformare il pomodoro in un gazpacho, da servire in un bicchierino a parte. In sostituzione alle fette di pomodoro, ad accompagnare quelle di mozzarella saranno sottili fettine di melanzana panata e fritta.

Per dare anche un tocco di dolcezza al piatto è possibile pensare di aggiungere piccoli pezzetti di fichi. Questo frutto è una vera miniera d’oro in fatto di versatilità in cucina. Infatti, la Redazione aveva mostrato ben 15 gustosissime ricette con questo straordinario frutto di agosto dal sapore sorprendente.

Infine, altre gustosissime e originali varianti sono: la caprese all’orzo, quella ai carciofi o la rivoluzionaria e dolcissima caprese alle fragole.