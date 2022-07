Come rimodernare un bagno piccolo con la lavatrice spendendo pochi soli

Molti di noi hanno nella propria casa un bagno piccolo e sacrificato. In condizioni simili, il lavello, il water e la doccia (o la vasca) rischiano di essere troppo vicini l’uno con l’altro, in uno spazio davvero ridotto.

Come se non bastasse, poi, spesso in bagno si trova anche la lavatrice. Quando tutti questi elementi sono posizionati in spazi molto piccoli, anche fare i movimenti più banali può diventare complicato.

Scopriamo, quindi, come rendere abitabile anche il bagno più piccolo.

Alcuni trucchetti utili

Per fortuna, esistono alcuni segreti d’arredamento con cui è possibile rendere visivamente più spaziosa anche la stanza più stretta. Sono trucchetti del mestiere, suggeriti dagli esperti del settore.

Basterà, in sostanza, modificare alcuni piccoli elementi d’arredo e il gioco sarà fatto. Gli spazi sembreranno più grandi e faremo il tutto senza spendere grandi cifre.

Vediamo, quindi, come rimodernare un bagno piccolo con la lavatrice spendendo pochi soldi

L’arredamento è un aspetto importantissimo della nostra casa, e non solo. Qualsiasi ambiente, arredato nel modo giusto, è in grado di cambiare completamente volto.

Basta pensare all’effetto di una ristrutturazione su una vecchia casa. Con un po’ di sapienza, anche la casa più piccola e rovinata cambierà totalmente il suo aspetto.

Ecco cosa dovremo modificare

Per rimodernare il nostro bagno, rendendolo più spazioso e bello, ma senza spendere molti soldi, dovremo concentrarci su alcuni aspetti. Non faremo grandi modifiche, ma ci concentreremo solo sui complementi d’arredo più importanti.

L’importanza degli specchi

Il primo metodo per ingrandire un ambiente piccolo è dare luce. Farlo è davvero molto semplice.

Basterà inserire uno specchio grande nel bagno, l’ideale sarà scegliere uno tra quelli adesivi. Lo specchio che si incolla alla parete, infatti, ingrandirà otticamente lo spazio, senza occupare spessore. A tal proposito, ricordiamo che sta spopolando un metodo per pulire vetri e specchi all’istante senza lasciare aloni, impronte o polvere.

Inoltre, per rendere più ampi gli spazi, suggeriamo di imbiancare le pareti con colori chiari o molto neutri.

Attenzione ai mobili

Anche in questo caso dovremo concentrarci soprattutto su alcuni aspetti. In un ambiente piccolo bisognerà scegliere con cura quali mobili inserire nell’ambiente, per scegliere solo l’essenziale. L’ideale sarà sfruttare anche lo spazio al di sopra della lavatrice, magari installando mensole e ripiani. In questo modo sfrutteremo al massimo la zona occupata anche dalla lavatrice.

Per recuperare spazio sarà bene scegliere mobili a incastro, fatti anche su misura. In più, sarà meglio evitare colori scuri, optando per tinte chiare, che, come abbiamo già detto, illumineranno l’ambiente.

La rubinetteria non è da sottovalutare

Anche la rubinetteria sarà un elemento fondamentale del nostro bagno. Al posto dei rubinetti basici e banali potremo optare per linee squadrate o più classiche, in ottone o color acciaio in base al nostro arredamento.

Ecco, quindi, come rimodernare un bagno piccolo con la lavatrice modificando solo gli elementi giusti. In questo modo, senza spendere troppi soldi, riusciremo a ottenere il massimo potenziale dal nostro bagno.

