Con il Covid e la crisi economica, paradossalmente, viaggiare costa di più. Sicché, non bastava la miseria, ma si aggiunge anche l’impossibilità di concedersi del sano relax, perché i prezzi sono alle stelle. Dalle stime, infatti, risulta che il costo delle vacanze è aumentato di circa il 28% rispetto allo scorso anno. In particolare, ad aumentare, addirittura del 90%, sono i trasporti aerei. Tuttavia, è bene sapere che esistono degli escamotage per spendere meno. Qui spiegheremo come prenotare un biglietto aereo per partire per le vacanze e risparmiare. Una delle prime regole è quella di prenotare i voli durante la settimana e non nel weekend. Inoltre, sembrerebbe che i giorni più convenienti per acquistare i biglietti aerei siano il martedì e il mercoledì. Invece, i meno convenienti sarebbero il sabato e la domenica. Vediamo ora altri trucchi per prenotare la vacanza risparmiando.

Altri segreti per risparmiare sui voli

Ancora, per acquistare i biglietti risparmiando occorrerebbe:

prenotare in anticipo;

partire nella bassa stagione;

come indicato, puntare sul martedì per effettuare l’acquisto.

A parte, però, queste regole standard, esisterebbe un trucco più efficace, che potrebbe essere quello di utilizzare una rete VPN. Questo significa che occorrerebbe effettuare gli acquisti da una rete studiata per proteggere i dati degli utenti. Grazie a questo sistema, i dati degli utenti non potranno essere rintracciati. Quindi, il nostro indirizzo IP non sarà accessibile alla compagnia aerea e consequenzialmente potremmo avere modo di visualizzare dei prezzi più bassi. Questo sarebbe in assoluto il migliore tra i trucchi per prenotare la nostra vacanza e ci dovrebbe permettere di risparmiare nell’acquisto dei biglietti aerei. Assurdo ma vero! In definitiva, sarebbe sufficiente navigare tramite una rete VPN e il gioco sarebbe fatto.

Trucchi per prenotare la vacanza, risparmiando sul prezzo dei biglietti aerei

Ma vediamo come sarebbe possibile che il gioco dell’utilizzo della rete VPN possa essere così efficace per spendere meno. La ragione sarebbe legata al fatto che i portali di prenotazione monitorano gli utenti e modificano il prezzo del biglietto. Ciò sulla base delle volte in cui si è effettuata la ricerca, del luogo di connessione e delle parole chiave utilizzate. Ebbene, poiché il sistema VPN consente di cancellare i dati che fanno lievitare il prezzo, potremmo acquistare ad uno più basso.

Ma vediamo come accedere alla rete VPN, sia a pagamento che gratuitamente. È sufficiente scaricare un’app, quindi seguire le indicazioni delle impostazioni per attivarla. Attualmente, le migliori connessioni sarebbero a pagamento, perché molte di quelle gratuite potrebbero nascondere una truffa o un virus. Ad oggi, esistono diversi servizi molto usati ed efficaci, anche con abbonamenti mensili a basso costo. Questi permetterebbero di non essere rintracciati e, quindi, come detto, risparmiare su tutti gli acquisti.

