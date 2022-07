Quando finalmente arrivano le vacanze e siamo pronti a tuffarci in mare volano via tutti i problemi. Basta stress, incombenze di vario tipo e basta anche pensare ogni giorno a come vestirsi per apparire impeccabili e chic in ogni occasione. La mise da spiaggia è infatti molto basilare e non lascia molto spazio all’immaginazione, ma nella sua semplicità può essere estremamente elegante.

Il segreto sta ovviamente nella scelta degli elementi giusti. Ad esempio, il copricostume non deve mai mancare in valigia in quanto gioca intelligentemente più ruoli e si presta ad abbinamenti a volte impensabili. Inoltre le over 50 alla moda in spiaggia hanno tutte questo accessorio sempre attuale, che rinfresca il look al primo colpo. Un accessorio che ha la capacità di renderci regine di stile anche in un contesto informale e casual come appunto quello della vacanza.

Non solo cappelli

Non si tratta del classico cappello di paglia o Panama a falda larga, bensì della borsa mare. Una borsa che deve essere capiente quanto basta per contenere creme solari, riviste, giochi e tutto il necessario per la giornata di mare. E la sua forza sta proprio nel fatto che, pur essendo in formato maxi, non risulta assolutamente ingombrante, ma anzi delicata e raffinata. Questo grazie anche e soprattutto ai materiali di cui è intessuta, con menzione speciale a paglia o rafia, che conquistano al primo sguardo. Più pratiche e resistenti, ma comunque sempre eleganti, sono poi le summer bags in rete, nylon o tela.

Over 50 alla moda in spiaggia con questo accessorio essenziale e trendy

Un accessorio che potremmo dunque definire furbo perché non solo è comodo, ma si impreziosisce di dettagli che lo rendono unico. Bastano infatti delle frange, dei maxi loghi o delle stampe originali per trasformare la borsa da spiaggia in un pezzo d’alta moda. Non solo: perché non impreziosirla con dettagli marinari e in corda o con le nostre iniziali, incise direttamente su stoffa? In fondo, però, bastano anche banalmente dei colori accesi, come anche un design o degli accessori dal tocco vintage o inserti multicolor in lana.

Detto questo, tra tutti, il modello tote è senza dubbio quello che va per la maggiore, anche perché risulta il più pratico. Chi, invece, desidera puntare più sul lato chic non dovrà fare altro che presentarsi con il classico secchiello, magari in versione crochet.

