Specchi e vetri sono elementi imprescindibili nelle case di ognuno di noi. Gli specchi, oltre che per riflettere la nostra immagine, sono molto utili per illuminare un ambiente e farlo apparire subito più grande. Sono davvero bellissimi, ma bisognerebbe anche ammettere quanto siano difficili da pulire. Basta toccarli inavvertitamente, per lasciarvi sopra brutte ditate e impronte unte.

Una situazione simile, se non peggiore, riguarda i vetri delle finestre. Quando piove o fa troppo caldo, i vetri si riempiranno di macchie, di polvere e di sporco di ogni tipo. Ecco che, quindi, dovremo prendere coraggio e munirci dell’occorrente per pulire i vetri, pensando che ci impiegheremo tantissimo tempo.

Risparmiare tempo lavando vetri e specchi, però, è molto più facile di quel che si pensa normalmente. Spesso, infatti, ci impieghiamo tanto perché commettiamo errori molto comuni quando puliamo queste superfici. Impariamo a evitarli per fare meno fatica durante le faccende domestiche.

Ecco come pulire specchi e vetri eliminando aloni, impronte e polvere all’istante evitando i 3 errori più comuni

Ciò che ci servirà per pulire perfettamente specchi e vetri l’abbiamo già tutti nella nostra casa. Si tratta del dentifricio.

Basterà, infatti, spalmare un po’ di dentifricio sulla parte da pulire e lasciare che il prodotto agisca per qualche minuto. Poi potremo rimuovere il tutto, usando un panno bagnato per sciacquare via i residui.

In questo modo elimineremo non solo lo sporco, ma anche eventuali piccoli graffi presenti sui vetri.

Un’altra soluzione che è già nella nostra cucina

Altrimenti, un altro ingrediente perfetto per la pulizia degli specchi è la patata. Sarà sufficiente passare una fetta di patata sulla superficie sporca, far agire e poi sciacquare il tutto.

In questo caso, l’amido presente nelle patate scioglierà lo sporco e renderà l’intera pulizia più facile. Ecco, dunque, come pulire specchi e vetri eliminando aloni, impronte e tutto lo sporco in pochissime passate.

In più, pochi lo sanno, ma l’acqua di cottura delle patate può pulire perfettamente anche gli argenti se usata seguendo alcuni passaggi.

Evitiamo questi 3 errori per diminuire la fatica

Oltre ai prodotti giusti, è importante anche evitare alcuni brutti errori che tutti commettono per pulire specchi e vetri più velocemente.

Il primo errore molto diffuso è non eseguire il primo passaggio, fondamentale per un’ottima pulizia. Per prima cosa, infatti, dovremo passare sulle superfici uno straccio che catturi la polvere. Già questa semplice azione ci farà risparmiare tempo e fatica.

Un altro errore riguarda la temperatura dell’acqua utilizzata. Usare l’acqua fredda, infatti, è sbagliato. Sarà meglio scegliere l’acqua calda, che ci aiuterà a sciogliere meglio e più velocemente lo sporco residuo.

Infine, ricordiamo di non utilizzare fazzoletti di carta o spugne abrasive per lavare e asciugare vetri e specchi. Entrambi i materiali, infatti, rovinerebbero il nostro lavoro, e potrebbero danneggiare tutto il processo.

