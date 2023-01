Ciao ciao alla puzza di fumo e al cattivo odore con il profumatore fai da te per casa e auto

Fritto, fumo, fuliggine e altri odori impregnano pareti e tessuti di casa e dell’auto in un attimo. I profumatori in commercio spesso non sono efficaci o durano molto poco. Ecco come farne uno economico che si ricarica velocemente e con pochi euro.

I cattivi odori sono un grosso problema sempre difficile da risolvere, sia in casa che all’esterno. I tessuti, le pareti e le plastiche spesso si impregnano di tutti gli odori che ci circondano. Basta entrare un attimo in cucina mentre si frigge e di colpo ci ritroviamo tutti i vestiti impregnati. Non è bello avere un outfit raffinato e ben curato se poi emaniamo un cattivo odore.

Anche utilizzando un buon profumatore per ambienti costoso spesso non riusciamo a risolvere il problema. La maggior parte dei profumatori o durano poco o non sono abbastanza forti da coprire gli odori.

Fritto, fumo e brutti odori impregnano pareti e tessuti

Invece di spendere un sacco di soldi in profumatori per ambienti che durano poco, ecco la soluzione. Possiamo realizzare direttamente a casa il nostro profumatore ricaricabile in poche mosse. Tutto quello di cui avremo bisogno è un piccolo oggetto in gesso e dell’essenza o un profumo vecchio. Ci sarà capitato sicuramente di ricevere un profumo in regalo che non abbiamo mai usato. È probabilmente uno dei regali più gettonati e più riciclati che ci siano. Ora finalmente possiamo evitare di buttarlo via creando un fantastico profumatore per ambienti.

In questo modo avremo sempre a disposizione un profumatore ricaricabile ed efficace da personalizzare. Possiamo lasciarlo in gesso grezzo oppure decorarlo come preferiamo seguendo la nostra creatività. Vediamo come realizzarlo in pochi semplici passaggi che ci porteranno via pochissimo tempo.

Ciao ciao alla puzza di fumo e al cattivo odore spendendo pochi euro

Per realizzare l’oggetto in gesso possiamo comprare il gesso in polvere e mescolarlo con l’acqua seguendo le indicazioni sulla confezione. Dopodiché versare il gesso in uno stampino, anche quelli in silicone di varie forme vanno più che bene. Aspettare che si indurisca e poi estrarlo dallo stampo dopo circa un giorno. Oppure comprare direttamente una formina già pronta in qualsiasi negozio di hobbistica e fai da te. A questo punto spruzziamoci sopra la fragranza o versiamoci qualche goccia di olio essenziale e il gioco è fatto. Quando il profumo si sarà esaurito basterà ravvivarlo spruzzandoci nuovamente la fragranza desiderata e voilà.

Diciamo ciao ciao alla puzza di fumo e al cattivo odore in un attimo spendendo un paio di euro. Controlliamo sempre che non si siano impregnati i tessuti o i filtri dei termoconvettori. Come quelli del condizionatore, anche questi ultimi andrebbero igienizzati per non spargere la puzza in tutta la casa.