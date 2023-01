Prima settimana di gennaio scintillante per 4 segni zodiacali: ecco i super fortunati dell’oroscopo!

Il 2023 è appena iniziato e siamo già alle porte della prima settimana dell’anno. I prossimi 7 giorni saranno ricchi di movimenti astrali e pianeti in transito. Una situazione che porta ottime notizie nell’oroscopo di 4 segni zodiacali. Vediamo quali sono i più fortunati in assoluto.

Inizia oggi la prima settimana completa del nuovo anno. Siamo reduci dai festeggiamenti per il Capodanno ed è già tempo di chiedere alle stelle cosa riserveranno i prossimi 7 giorni. E ci sono notizie decisamente incoraggianti perché Venere e Mercurio assicurano una prima settimana di gennaio scintillante a 4 fortunati segni zodiacali. Per loro sono in arrivo soldi inaspettati e serate decisamente bollenti.

La Vergine inizia l’anno col piede giusto

La settimana si aprirà alla grandissima per i Vergine, destinati a essere uno dei segni top di tutto il 2023. Già dalla serata di martedì potrebbero arrivare ottime notizie sul fronte economico con un’entrata inaspettata davvero interessante. Una boccata d’aria ai conti che darà ai Vergine la voglia di osare sul lavoro e nelle relazioni. L’intraprendenza pagherà soprattutto in ambito sentimentale. I single si divertiranno moltissimo nel weekend.

Capricorno e Acquario saranno i segni top della settimana

A dominare la classifica dell’oroscopo settimanale ci sono il Capricorno e l’Acquario. Il Capricorno potrà contare sull’appoggio simultaneo del Sole, di Mercurio e di Plutone. Un terzetto che farà sentire i suoi influssi positivi soprattutto sul versante lavorativo. Il rientro dalle vacanze potrebbe coincidere con la tanto attesa promozione. Situazione positiva anche tra le lenzuola, dove a dominare saranno romanticismo e complicità.

Nella costellazione dell’Acquario arriva il pianeta Venere e porta con sé grandi novità in campo sentimentale. Finalmente anche i single più accaniti potrebbero trovare l’anima gemella. In più Giove nel segno amico dell’Ariete stimola fortuna e intraprendenza. Unica nota negativa la salute che potrebbe risentire degli stravizi delle feste. Ma con l’allenamento giusto e un occhio alla dieta tutto si risolverà in brevissimo tempo.

Prima settimana di gennaio scintillante anche per il Toro e il suo conto in banca

I nati sotto il segno del Toro sono sempre preoccupati per le finanze, i beni materiali e la consistenza del conto in banca. Per fortuna questa settimana potranno mollare la presa e dedicarsi ad altro. I pianeti favorevoli sono molti e invitano a pianificare per il futuro. È il momento di redigere il business plan di una nuova attività che farà schizzare alle stelle le entrate a partire da inizio febbraio.

E grazie alla Luna in appoggio non mancherà il fascino necessario a convincere nuovi collaboratori della bontà del progetto. Attenzione, però, a non eccedere con l’irruenza. Serviranno calma e diplomazia sia sul lavoro che in famiglia.