A caccia del regalo perfetto? Chiediamo aiuto all’oroscopo: ci dirà qual è il migliore per ogni segno

Non sappiamo cosa regalare a Natale? Fare un bel regalo è sempre impresa difficile, fare quello giusto è quasi impossibile. A chi chiedere aiuto? Allo zodiaco naturalmente, una guida originale e infallibile.

Per trovare il regalo perfetto affidiamoci alle stelle. Si dice che abbiano influenza sulla personalità, sui gusti e sulle inclinazioni. E allora quale miglior guida per scegliere i regali di Natale? L’astrologia ci darà indizi preziosi per andare, come segugi, a caccia del regalo perfetto. E se scopriremo che un gioiello fa felice la donna Leone e, perché no, anche l’uomo, potremo regalare un mappamondo al Sagittario per farlo viaggiare almeno con la fantasia.

Stupiamoli con il lusso

Ci sono dei segni che hanno un debole per gli oggetti costosi. Non importa quali, l’importante è che siano di lusso. Quindi, se dobbiamo fare loro un regalo, non basta il pensiero ma dobbiamo spendere tanto. Questo vale per il Leone, che ama i regali appariscenti e penserà di non essere abbastanza importante per noi se gli regaliamo una cosa di poco conto. Anche i Toro sono degli appassionati del lusso. Amano i regali preziosi e ricercati e si circondano di oggetti raffinati.

I Pesci sono sì romantici e sognatori, ma nel loro Mondo, tra le nuvole, non c’è spazio per le cose di poco conto. Quindi, nessun risparmio e occhio al prezzo per questi segni zodiacali. Qualche suggerimento? Gioielli e oggetti di design o un carnet di ingressi a mostre e musei.

Facciamoli viaggiare

Regaliamo un viaggio. Per alcuni segni non c’è niente di più gradito. Faremo felice il Sagittario, uno spirito libero che ama esplorare il Mondo più di ogni altra cosa. Regalo adatto anche per l’Ariete sempre alla ricerca dell’azione e della novità. E, perché no, anche per la Vergine, per spezzare la routine organizzatissima in cui vive. Magari un viaggio a sorpresa per sconcertarla davvero. Se il viaggio fosse troppo costoso potremmo ripiegare su un surrogato. Un bel libro, per viaggiare con la fantasia, o un corso di ballo, per immergersi nell’atmosfera dei Caraibi.

Regaliamo una fragranza

Regalare il profumo giusto è sempre piuttosto difficile. Ma con l’aiuto dello zodiaco potremmo provare a fare centro. Regaliamolo a un Gemelli dalla personalità inquieta e frizzante, che ama essere protagonista delle feste e della convivialità. Scegliamo una fragranza con abbinamenti azzardati e note di contrasto che piacerà a chi non vuole passare inosservato.

Cosa regalare invece un’affascinante Bilancia? Una fragranza bilanciata, proprio come lei. Profumi eleganti ed equilibrati ma con note voluttuose. E per degli spiriti liberi come gli Acquario? Una fragranza volatile e frizzante, profumi agrumati con note sensuali. Una combinazione perfetta per personalità indipendenti.

A caccia del regalo perfetto? Ecco quale

Un gioiello, sobrio, classico e poco vistoso sarà il regalo gradito a un Capricorno, ma se vogliamo costringerlo a uscire dalla sua riservatezza regaliamogli un corso di sommelier. Abbandonerà timori e inibizioni sotto l’effetto liberatorio che solo il vino sa dare. Difficile intuire cosa può piacere a uno Scorpione, ma sicuramente si lascerà sedurre da gioielli raffinati e insoliti, ma anche da un libro noir.

Edgar Allan Poe o Donato Carrisi non lo lasceranno indifferente. Un bel libro piacerebbe anche al pigrissimo Cancro, che ama stare in poltrona acciambellato sotto un confortevole plaid. In alternativa, un infusore per le sue tisane preferite.