Per chi vuole perdere peso o stare in forma: 3 esempi di alimenti che possono trarre in inganno

Chi vuole seguire una dieta per dimagrire o semplicemente mantenere il proprio peso forma, potrebbe compiere degli sbagli frutto di credenze polari e non troppo scientifiche. Ecco degli esempi.

Spesso si mette in evidenza che, per perdere peso, è meglio rivolgersi ad uno specialista. Questo perché si limitano i rischi e aumentano le chances di successo. Non di rado i non esperti rischiano di compiere sbagli che vanificano la corsa al raggiungimento dei propri obiettivi.

Un esempio? Consumare in maniera abbondante alimenti che, per certi versi, si possono definire “falsi magri”. Concezione che potrebbe derivare da tante parti. Dalle campagne di marketing, da idee sbagliate diffuse tra amici e parenti o da fonti che non sono scientifiche.

Per chi vuole perdere peso attenzione ad alcuni aspetti

Si dice che una dieta dimagrante debba essere ricca di frutta e verdura, quantomeno nelle versioni che seguono i principi mediterranei. Uno dei rischi di chi vuole perdere peso o restare in forma è ipotizzare che frutta e succhi di frutta siano la stessa cosa. Non è così.

In molti casi si tratta di bevande che hanno una percentuale di zucchero aggiunto e, di fatto, rappresentano un elemento che potrebbe generare un maggior introito di calorie. Se si sceglie di consumarli è bene tenere conto di questo aspetto.

Pane-proiezionidiborsa.it

I sostituti del pane non fanno ingrassare?

C’è un’altra teoria secondo cui ci sono dei prodotti sostitutivi che farebbero ingrassare meno del pane. Il riferimento è, ad esempio, a grissini e cracker.

Si può fare forse l’esempio più chiaro rispetto alla diversa natura degli alimenti citati. Il pane contiene una percentuale di acqua maggiore. Questo significa che, a parità di peso, cracker o grissini avranno una quantità di calorie superiore. Secondo molti esperti è meglio non mettere sullo stesso piano il pane con crackers e grissini, considerandoli alimenti diversi.

Ricotta e formaggi freschi e stagionati-proiezionidiborsa.it

Attenzione ai formaggi in una dieta dimagrante, anche quelli freschi

E, a proposito di quantità d’acqua, si ritiene spesso che i formaggi freschi si sposino meglio con la dieta di chi vuole perdere peso. Avendo proprio più acqua, assicurano un introito calorico minore rispetto ai formaggi stagionati. Tuttavia, la quantità di calorie e di grassi portati da una mozzarella resta non basso. Resteranno delusi quanti sperimentano tanti modi per cucinarla.

Questa grande protagonista della tavola italiana spesso nelle diete per perdere peso si rimpiazza, ad esempio, con la ricotta. Anche se, va detto, che la si potrebbe anche consumare nell’ambito di un piano alimentare studiato e razionale. Avendo, però, sempre presenti le sue caratteristiche.

Quali alimenti fanno ingrassare di più?

Fatti questi tre esempi, è bene precisare che non si deve demonizzare nessun cibo o quasi come nemico della linea. Ci sono, infatti, informazioni che dovrebbero essere ben chiare per chi vuole perdere peso. Non si può, inoltre, parlare di alimenti che fanno ingrassare o dimagrire. Come spiegano i nutrizionisti, sono stili di vita e condotte alimentari che generano le conseguenze.

Assumere spesso più calorie di quante se ne consumano, porta inevitabilmente ad un aumento di peso. Prospettiva favorita dal mangiare alimenti molto grassi o ipercalorici. Per dimagrire serve mangiare sano, in modo razionale. E occorre farlo senza rinunciare ai nutrienti fondamentali. Evitando quindi tagli drastici e magari abbandonando la sedentarietà. Meglio se seguiti da un professionista.