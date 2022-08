Le temperature roventi, l’umidità e il calore generale che percepiamo non fanno altro che incentivarci a desiderare alimenti freschi. Accanto ai più tradizionali gelati e ghiaccioli, che dominano la scena, c’è spazio per altre tipologie di dolci estivi. Oltre a quelli appena menzionati, sicuramente i più facili e veloci da fare sono i dolci al cucchiaio.

E di certo non suscitano meno appetito yogurt, semifreddi e tiramisù con la frutta di stagione, giusto per cambiare un po’. Ebbene, tra queste prelibatezze che fanno venire gli occhi a cuoricino al solo pensiero, ce n’è un’altra molto amata.

Il budino

Si tratta del budino, dolce che mangiamo sin dall’infanzia e che generalmente apprezziamo nei gusti vaniglia, cacao o crème caramel. Proprio il caramello è un tipo di topping che ben sposa la vaniglia, ma non l’unica soluzione a cui ricorrere per gustarlo al meglio. Ecco infatti come arricchire e come rendere il budino alla vaniglia una merenda fresca, oltre che proteica e con poche calorie, da portare in tavola.

Per la realizzazione di questa ricetta, che nulla ha da invidiare ai preparati pronti, ci occorreranno:

3 albumi;

440 ml di succo d’arancia;

3 cucchiai di zucchero;

75 g di latte condensato;

3 tuorli d’uovo;

1 cucchiaino di agar agar;

fragole;

1/3 di cucchiaino di sale;

1 cucchiaino di estratto alla vaniglia;

granella di nocciole.

Procedimento

Il primo passaggio prevede di montare in una ciotola gli albumi e lo zucchero, aiutandosi con le fruste per un risultato ottimale. Presa poi una casseruola, versiamo il latte condensato, l’estratto di vaniglia, il sale, i tuorli, il succo d’arancia, l’agar agar e mescoliamo.

Come rendere il budino alla vaniglia una merenda proteica e light

Dopo qualche minuto, trasferiamo la casseruola sul fornello acceso e facciamo cuocere il composto così amalgamato finché non risulta denso. Quando effettivamente avrà la consistenza simile a quella di una crema, incorporiamo il composto a base di albumi e zucchero precedentemente preparato.

Una volta amalgamato il tutto, versiamo la crema ottenuta in uno stampo per plumcake e, dopo averla livellata, lasciamo riposare in frigorifero per 3 ore. Trascorso il tempo indicato, sformiamo il nostro budino casalingo e guarniamolo a piacere con frutta fresca come fragole o frutti di bosco. In alternativa, non sarà certo meno gustoso dopo una bella spolverata di granella di nocciole.

