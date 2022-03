Gioie e dolori di moltissime donne, le scarpe sono spesso una vera maledizione per i nostri piedi. Amate e osannate, le calzature restano uno degli accessori più femminili di sempre. Con la primavera che incalza, poi, sono tantissimi i modelli che fanno battere il cuore. Dal ritorno del platform altissimo, ai tacchi “a virgola”, dai mocassini alle ultime sneakers di tendenza, le donne scrutano con attenzione le scarpe d’acquistare per la bella stagione.

Sicuramente, per la primavera e l’estate 2022 a spopolare saranno loro. Delle calzature alla moda e senza tacco che stanno facendo impazzire le giovanissime, ma anche le donne più adulte.

Con l’aumento delle temperature del periodo, cresce la necessità di riporre nella scarpiera i tanto amati stivali che ci hanno accompagnato per tutto l’inverno. Si lasciano i piedi più scoperti e si va alla ricerca di scarpe comode e alla moda che possano essere sfruttate quotidianamente.

In attesa della scarpa giusta, non bisogna farsi trovare impreparate. Difatti, questo è anche il momento migliore per prendersi cura dei nostri piedi. A tal proposito, in un articolo precedente avevamo suggerito alcuni trucchetti semplicissimi per combattere i talloni screpolati e doloranti.

Questa sera, invece, parleremo di 2 modelli di calzature piuttosto interessanti.

Difatti, ecco le scarpe comode per le donne con piedi difficili, alla moda nel 2022 e perfette per sembrare di classe ma senza dolori

Scegliere le scarpe giuste non è solo una questione di stile. Molto spesso, infatti, bisogna fare i conti con la conformazione del piede. Magari anche con qualche piccolo difetto che non ci permette di indossare i modelli preferiti.

Per la bella stagione 2022, le donne che vogliono apparire alla moda, ma senza rinunciare alla comodità, possono scegliere i modelli flatform. Questo nome deriva da due parole inglesi: flat e form. In pratica, queste scarpe presentano un rialzo sull’intera lunghezza della suola. Le amanti del genere sanno bene che non sono una novità in commercio, tuttavia sono tornate prepotentemente di moda, anche quest’anno.

Si differenziano dalle platform (più alte dietro e più basse avanti), perché hanno un tacco omogeneo e di ugual misura, sia avanti che dietro. Una specie di “piccola zeppa”, ideale per le donne di tutte le età. Un modello non valorizzerebbe solamente chi ha le gambe piuttosto magre.

Sneakers con pietre gioiello

Le donne che non vogliono rinunciare alla praticità delle sneakers potrebbero optare per un modello comodo da passeggio, ma impreziosito da pietre, strass e inserti dai disegni stilosi. Un vero escamotage per trasformare un look casual e giornaliero in un outfit casual-chic da sfoggiare anche di sera.