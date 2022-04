Figurone con gli ospiti assicurato a Pasqua e Pasquetta grazie a questa facilissima torta salata che farà venire l’acquolina in bocca a tutti

Cosa cucinare per Pasqua? Al posto del solito antipasto, si potrebbe provare a proporre una torta salata con spinaci e ricotta, che in Liguria è nota come Torta Pasqualina.

Figurone con gli ospiti assicurato a Pasqua e Pasquetta grazie a questa ricetta. Serviranno due rotoli di pasta brisé pronta e pochi altri ingredienti per preparare questa golosissima torta, che è alla portata anche di chi è alle prime armi in cucina. Vediamo cosa usare e come fare a cucinarla.

Ingredienti per uno stampo da 20-22 cm

2 rotoli di pasta brisé già pronta;

1 kg di spinaci già puliti;

4 uova;

350 g di ricotta vaccina;

4 cucchiai di parmigiano;

1 cipollotto;

olio extravergine di oliva;

maggiorana;

sale.

Tritare finemente il cipollotto. In una padella, metterlo a soffriggere per qualche secondo assieme ad un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Aggiungere gli spinaci e la maggiorana tritata e far insaporire, mescolando di tanto in tanto.

Versare qualche cucchiaio di acqua, abbassare la fiamma e far appassire il tutto. Quindi, togliere il coperchio e far asciugare l’acqua. Infine, lasciare raffreddare.

Sgocciolare la ricotta e aggiungerla al resto degli ingredienti assieme al parmigiano e ad un uovo. Insaporire con un po’ di sale e mescolare con una forchetta fino ad ottenere una farcia cremosa e omogenea.

Disporre una prima e poi una seconda sfoglia di brisé nella teglia, dunque aggiungere la farcia di ricotta e spinaci. Fare dei piccoli buchi al suo interno e rompervi le restanti uova, lasciandole lì adagiate. Richiudere la torta salata con una sfoglia e bucherellarne la superficie coi rebbi di una forchetta. Farla cuocere a 200° in forno statico, nella parte medio-bassa per 25 minuti. Al termine di questo lasso di tempo, abbassare la temperatura a 180° e far cuocere per altri 15 minuti circa, fino a doratura. Infine, sfornarla e farla raffreddare. Per assicurarsi di gustarla al meglio, si consiglia di prepararla con un giorno di anticipo.

