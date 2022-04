Con la giusta prospettiva qualsiasi oggetto può diventare un elemento di design da sfoggiare con orgoglio dentro e fuori casa. Sono molte le idee che si possono realizzare con gli elementi presenti in natura, quindi a costo zero o riciclando plastica e cartone di ogni tipo.

In un nostro precedente articolo, abbiamo visto come con delle semplici idee, a cui nessuno pensa, si possono creare delle recinzioni per le aiuole, senza neanche spendere 1 euro. Ma non solo questo, ci sono tantissime idee che possono essere copiate e personalizzate in base ai propri gusti ed esigenze.

Ecco come dovremmo affrontare l’dea di riciclo

Il riciclo oramai fa parte del nostro quotidiano. Sono molte le aziende che hanno abbracciato da tempo la politica di riciclo che aiuta a limitare l’inquinamento. A partire dagli involucri delle uova, di cartone compresso, che a loro volta possono essere riciclati per tante idee interessanti. Anche una semplice bottiglia di plastica può diventare un’originale fioriera completamente ricoperta di verde.

Così, anche con un comunissimo rametto di legno, si potrà realizzare con le proprie mani e anche in poco tempo una straordinaria opera d’arte. Se sembrerà davvero povera come soluzione, in fondo si tratta di semplice ramo di legno, quando la creazione sarà terminata, resteranno tutti senza parole.

Incantiamo tutti con questa idea davvero unica e molto romantica da realizzare con un comunissimo ramo di legno

Con l’arrivo della primavera l’estate è dietro l’angolo e si ha voglia di uscire per lunghe passeggiate fino al tramonto. Quando si va al mare o in montagna, capita spesso di imbattersi in tantissimi rametti di legno che apparentemente possono sembrare inutili.

Ma con un po’ di manualità e creatività, si potrà realizzare una oggetto molto romantico da poter utilizzare soprattutto negli spazi esterni. Una terrazza o un giardino sono il luogo perfetto, ma anche gli interni di una casa possono andare comunque bene.

Quindi, incantiamo tutti con questo progetto fai da te per la realizzazione di un’idea davvero unica con un ramo di legno molto articolato come una radice e delle mini lucine led. Queste ultime si possono trovare in tantissimi formati, colori e sono ideali per poter luoghi non raggiunti da energia elettrica, in quanto esistono anche ad energia solare o a batteria.

Non resta che prendere il ramo, avvolgerlo e far cascare queste tante mini luci per formare una meravigliosa cascata non uniforme grazie al ramo articolato. Ideale ed avvolgente per un tramonto accompagnato da un aperitivo con un’atmosfera più che magica.