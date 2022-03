Ora che il tempo lentamente migliora si può finalmente tornare a sfruttare in tutta la sua larghezza il giardino. Chi ha la fortuna di possederne uno potrà a breve iniziare a prendere un po’ di sole o organizzare degli incontri con amici.

Ma che lo usiamo per rilassarci o per coltivare le nostre piantine preferite, poco importa. In pochi vorrebbero essere osservati mentre facciamo i nostri comodi fuori casa. Per questo motivo sarebbe utile riparare il nostro spazio verde e proteggere la privacy dagli sguardi altrui.

Per fortuna esistono delle pratiche soluzioni economiche che ci permetteranno di fare quello che vogliamo senza sentirci in soggezione per la presenza dei vicini. Vediamo come recintare un giardino spendendo poco con i giusti materiali e qualche spunto creativo.

Piante e siepi per una barriera green

Per chi ha un giardino più o meno spazioso che confina con altre case, una bella siepe potrebbe essere la soluzione migliore. Quella sempreverde è un grande classico che ripara e allo stesso tempo incornicia splendidamente l’esterno della casa. Ne potremo scegliere una naturale, oppure una artificiale. In quest’ultimo caso non ci sarà bisogno di nessuna manutenzione e potremo goderci in tutta tranquillità i nostri momenti di relax.

Una buona alternativa alla tradizionale siepe è una bella fila di alberelli. È una soluzione naturale e molto stilosa che offre un riparo altrettanto efficace. Per esempio, proviamo con qualche pianta di tuia, elegante e bella da vedere.

Come recintare un giardino spendendo poco con queste idee di stile per aumentare la privacy e ripararsi dagli sguardi dei vicini

Oltre a questi stratagemmi esistono altri modi per circondare il giardino, altrettanto utili e che premiano l’estetica. Avvicinando qualche palo o asse in legno si potrebbe ricreare una sorta di palizzata che fa da cornice all’esterno della casa. Per un effetto più “verde” potremmo decidere di lasciarvi crescere qualche rampicante, che impreziosirà ulteriormente la vista.

In un giardino particolarmente piccolo, invece, potremmo posizionare una specifica recinzione con tanto di vasconi e vasi per piante. Così avremo piena libertà di coltivare le specie che preferiamo. Se non amiamo le rampicanti, possiamo optare per fiori o erbe aromatiche.

Un’altra soluzione meno ecologica ma altrettanto pratica è costituita dai pannelli in acciaio prefabbricati. Posizioniamoli ai lati del giardino e verniciamoli per dare un tocco di originalità in più. Chi ama i materiali naturali potrebbe trovare anche delle apprezzabili varianti in legno.

Se invece si intende proteggere unicamente il terrazzo o il gazebo, esistono in commercio delle apposite tende. Daranno un pizzico di classe al nostro esterno e potremo aprirle e richiuderle a nostro completo piacimento.