Come avere gerani rossi e bianchi sempre belli, rigogliosi e fioriti con questo metodo della nonna conosciuto da pochi

Ci divertiamo a creare e ricreare suggestivi angoli verdi e colorati in giro per la casa o su balconi, terrazze e giardini. Grazie alle meravigliose sfumature di colore, alle forme e alle consistenze riusciamo con pochi passaggi a donare uno stile personalizzato ad ogni ambiente della casa. Spesso preferiamo decorare casa con la sansevieria, il ficus, i cactus: piante grasse dalle diverse forme e consistenze. Ma potremmo anche divertirci a decorare gli spazi esterni. I ciclamini e i gerani, ad esempio, sono meravigliose piante fiorite che donano sfumature di colore ai nostri balconi, terrazze e giardini. Tuttavia, molto spesso le nostre piante potrebbero presentare alcune problematiche. Ad esempio, le piante da interno potrebbero avere foglie ingiallite e appiccicose, mentre quelle da esterno potrebbero non fiorire come vorremmo. In casi simili dobbiamo trovare delle soluzioni.

La forza della natura

Tra varietà e dimensioni, il mondo della natura riesce sempre a sorprenderci. Spesso utilizziamo le piante da esterno come semplice decorazione, altre volte per creare la nostra personale oasi di relax su balconi e terrazze. Tuttavia, alcuni potrebbero utilizzare queste piante per ammortizzare le folate di vento o per proteggersi dagli sguardi curiosi dei vicini. Qualunque sia la nostra motivazione, una colorata pianta fiorita e rigogliosa su balconi e terrazze mette decisamente di buon umore.

Una varietà di piante che spesso colora i nostri balconi e terrazze sono i gerani. Questa pianta da fiore, poiché non richiede cure particolari, potrebbe stuzzicare sia i pollici verdi che i principianti. Infatti, la capacità di adattarsi a differenti temperature e le poche esigenze, fanno dei gerani una pianta molto diffusa. Inoltre, il geranio, rispetto a tante altre piante da esterno, potrebbe fiorire tutto l’anno. E così, dall’autunno alla primavera, potremmo avere balconi fioriti e ricchi di nuove sfumature di luce e colori.

Come avere gerani rossi e bianchi sempre belli, rigogliosi e fioriti con questo metodo della nonna conosciuto da pochi

Per avere gerani rigogliosi, dovremmo mettere in pratica alcune semplici accortezze. Ovviamente dovremmo far attenzione alla luce solare, infatti la scarsa fioritura della pianta potrebbe dipendere da una posizione errata del vaso. Dunque, dovremmo cercare di non posizionarlo all’ombra. Dovremmo poi proteggere la pianta dal vento e cercare durante il corso dell’anno di rimuovere le foglie secche.

Oltre a questi necessari accorgimenti, potremmo mettere in pratica alcuni metodi della nonna per avere gerani meravigliosamente fioriti. Pertanto, andiamo a vedere come avere gerani rossi e bianchi sempre belli da far invidia a tutto il vicinato.

Per facilitarne la fioritura, potremmo aggiungere alla terra in vaso due ingredienti che abbiamo in dispensa. Dovremmo procedere con un trattamento da fare ogni 15 giorni circa e aggiungere alla terra 2 cucchiai di riso e un albume d’uovo.

Tuttavia, con la stessa frequenza di tempo, potremmo bagnare con un goccio di vino rosso la terra in cui sono invasati i gerani rossi. In modo simile ma con un ingrediente differente, potremmo bagnare la terra in cui sono invasati i gerani bianchi. In questo caso, potremmo utilizzare un goccio di latte.

Lettura consigliata

Se le nostre piante grasse ingialliscono o non fioriscono, potrebbe essere a causa di questo banale errore che spesso commettiamo