Un giardino pulito e ordinato è il primo passo per fare colpo su ospiti e vicinato. Ma se vogliamo dare un ulteriore tocco di classe, non possiamo di certo lasciarlo spoglio. Chi non ha molto tempo né denaro da investire, può trovare delle valide soluzioni di decoro in questo articolo.

Mettendo in pratica i consigli qui esposti ci garantiremo anche con un budget limitato un esterno della casa da fare invidia a chiunque. Dunque, ecco come abbellire il giardino di casa risparmiando ma con tanta fantasia.

Il primo passo è la scelta delle piante

Un giardino senza piante è come una casa senza tetto: spoglia e incompleta. Per questo, per abbellire il nostro spazio esterno dovremmo proprio partire dalla scelta dei vegetali che più ci piacciono. Ricordiamoci che le varietà che sceglieremo determineranno lo stile del nostro giardino.

Per esempio, potremmo puntare su piante rampicanti come l’edera che, oltre ad abbellire il tutto, ci proteggerebbero dagli occhi indiscreti dei vicini. Se il clima lo permette, consigliamo poi la classica pianta di ulivo.

Infine, per uno stile più esotico potremmo optare per qualche palma o degli esemplari di cocco o banano. Per i fiori, invece, dovremmo basarci sulla stagionalità. In questo periodo si trovano a meraviglia specie come ciclamini, camelie e tulipani.

Ecco come abbellire il giardino di casa con pochi soldi grazie a queste idee creative fai da te

Manca ancora un po’ alla bella stagione, periodo perfetto per organizzare una bella grigliata in famiglia. Per questo, un elemento che non dovrebbe mancare in giardino è il barbecue. In commercio se ne trovano di diversi modelli, alcuni davvero originali e moderni. Scegliamo quello che si abbina meglio allo stile dell’esterno della casa.

Un’altra idea carina sarebbe quella di creare dei sentieri che conducano nei punti di interesse del giardino. Facciamoci aiutare da pietre e rocce per delineare il contorno dei vialetti che portano al gazebo o all’ingresso della casa. Sono ottime anche per delimitare le nostre aiuole.

Per un tocco di classe in più, potremmo posizionare delle panchine e qualche sedia qua e là. Si realizzano facilmente anche a casa con legno e chiodi e qualche colpo di martello.

Come ultimo elemento, non possiamo scordarci dell’illuminazione. Posizioniamo dei faretti che facciano luce da terra vicino alle nostre piantine o che contornino il vialetto. Mettiamo qualche luce anche alle pareti per illuminare le aree del giardino che più frequentiamo.

