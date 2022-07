Il fai da te è un hobby davvero sorprendente e molto stimolante, un modo divertente e creativo che mette alla prova la nostra manualità e fantasia. Esistono diverse tecniche con cui è possibile realizzare con le proprie mani oggetti che potrebbero essere utili in casa o in giardino. Un’occasione per uscire dai bauli vecchi corredi della nonna per dare loro una seconda vita, per riciclare flaconi di plastica e cassette di legno.

Il riciclo creativo offre questa grande opportunità di far rivivere oggetti che credevamo di dover buttare via, spendendo poco. Infatti, non è necessario spendere cifre esorbitanti per trasformare o creare gli oggetti, ma solo aguzzare l’ingegno e l’inventiva. Un’idea per coinvolgere gli altri membri della famiglia, anche i più piccoli, in un’attività ricreativa positiva e stimolante.

Come realizzare e decorare sottobicchieri personalizzati non solo all’uncinetto e stoffa ma in questi modi originali

Per iniziare qualche semplice lavoretto, soprattutto se non abbiamo grandi esperienze manuali, potremmo realizzare dei sottobicchieri, molto utili in casa. Per personalizzarli e rinnovare quelli vecchi e rovinati che già possediamo, basterà rivestirli con delle stoffe, come vecchi jeans, che magari conserviamo in qualche cassetto.

In questo caso non dovremo fare altro che incollarle all’intera superficie, tagliando le parti in eccesso oppure usiamo la tecnica del decoupage per abbellire, scegliendo, però, una carta impermeabile.

Un altro modo per creare un sottobicchiere riguarda gli appassionati dell’uncinetto, magari optando per schemi più semplici e di facile realizzazione. Con stoffe di vario tipo, macramè e uncinetto possiamo fare dei sottobicchieri allegri e graziosi, ma non sono gli unici oggetti e materiali che potrebbero esserci utili. Se in casa abbiamo una pistola a caldo, piccolo strumento che costa pochi euro, in pochi minuti potremo creare un perfetto sottobicchiere.

Recuperiamo un pezzo di carta da forno e disegniamo una sagoma, quindi un cerchio, una stella, un cuore delle dimensioni che desideriamo. Utilizziamo una colla colorata e con la pistola prima definiamo bene i bordi della sagoma, poi riempiamo l’interno del tutto o facciamo delle semplici strisce.

Altre idee creative

È incredibile come realizzare e decorare sottobicchieri personalizzati possa essere più facile del previsto, impiegando anche oggetti inutilizzati. Ad esempio, molti conservano ancora giochi da tavolo, potrebbe essere divertente usare i dadi o le cartelle della tombola per avere una tavola allegra e a tema. Uniamo tra di loro con della colla adatta i dadi e in un paio di minuti il sottobicchiere sarà pronto. Se preferiamo le cartelle, invece, basterà plastificare la carta per renderla impermeabile.

Non gettiamo via, poi, le vecchie mattonelle, anche quelle che sono rovinate, perché con qualche decorazione diventeranno degli eleganti sottobicchieri. Libero sfogo alla fantasia per decorare la superfice con glitter, pennarelli indelebili o qualche disegno artistico. Sfruttiamo le stesse decorazioni e idee fantasiose per abbellire i coperchi dei barattoli, che accumuliamo in cucina. Incolliamo degli strass e coloriamo lo sfondo con le tonalità che più amiamo.

