Fino a pochi anni fa, e ancora in molte case, è tradizione usare i corredi ereditati dalle nonne per abbellire gli spazi interni con un tocco di raffinatezza. Oltre la biancheria candida e perfettamente bianca, erano comprese anche tende e completi per il letto, solitamente impreziosite con ricami bellissimi e anche pregiati. Un tempo questi oggetti erano quasi indispensabili per arredare casa con gusto, oggi, però, il loro valore è puramente affettivo. Molti, infatti, preferiscono acquistare prodotti più pratici da lavare e meno delicati, con fantasie e tessuti più moderni e attuali. Il risultato è che richiudiamo in uno scatolo o in un baule i vecchi oggetti della nonna, ripromettendoci di usarli un giorno.

5 idee brillanti e semplici per riciclare vecchie tende, federe e lenzuola ricamate a mano dalla nonna

È davvero un peccato lasciare per anni a prendere polvere questi corredi incantevoli e ricchi di fascino, che, però, spesso non sappiamo come sfruttare. Se lenzuola, federe e tende hanno qualche macchia, o sono rovinate, potremmo creare un tappetino da bagno, o scendiletto, molto originale e a costo zero. Possiamo lasciare i tessuti del loro colore naturale oppure cambiare l’aspetto con specifici prodotti coloranti. Non c’è bisogno di ago e filo o di una cucitrice, basterà tagliare più strisce possibili della stessa larghezza e lunghezza e creare tante trecce. Incolliamole tra loro, mettendo le trecce una accanto l’altra e il gioco è fatto.

Un altro modo per recuperare i vecchi corredi ricamati è sfruttarli per rivestire contenitori e scatole, dove solitamente conserviamo il cambio stagione o altri oggetti. Usiamo della colla per tessuti per farli aderire al meglio sulla superfice da ricoprire e con la forbice eliminiamo le parti in eccesso. Il contenitore avrà tutt’altro aspetto in poche e semplici mosse.

È possibile anche ricavare delle allegre e romantiche decorazioni per la casa, da applicare sui cuscini. In questo caso scegliamo un disegno facile da realizzare, come una stella, un cuore, ritagliamolo e incolliamolo sul copricuscino. Se invece vogliamo creare delle decorazioni da appendere, arrotoliamo su sé stessa una striscia sottile di tessuto per dare vita a una rosa. Fissiamo la base con della colla a caldo e inseriamo un filo da pesca per posizionarlo dove preferiamo

Bigiotteria alla moda

Sembra incredibile ma con le stoffe potremmo realizzare qualche accessorio alla moda sorprendente. È un’idea davvero fantasiosa poter fare con le proprie mani degli accessori alla moda da indossare in qualsiasi occasione. Ritagliamo i ricami più belli per creare degli orecchini artigianali d’altri tempi. Dovremo solo acquistare i ganci adatti a questo genere di fai da te e poi inserire il ricamo o merletto.

L’ultima delle 5 idee brillanti e semplici per riciclare vecchie tende, federe è confezionare una spilla, ritornata nuovamente di moda. Libero spazio alla fantasia e sbizzarriamoci con le forme da ritagliare, scegliamo quella che più ci piace e con della colla fissiamo la base della spilla.

