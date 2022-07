Dal momento che il nostro modo di vestire comunica molto sulla nostra personalità, dovremmo cercare di non trascurare nemmeno il più piccolo degli accessori.

Per quanto possano apparire solo dei dettagli, infatti, anche i gioielli, gli occhiali da sole o addirittura elastici e forcine hanno un’identità.

E se di solito non abbiamo vezzi in particolare, nulla vieta di lasciarsi comunque trasportare dalle tendenze di stagione.

Tra quelle più gettonate rientrano la stampa bandana, il pizzo e alcuni tipi di gioielli da sfoggiare in spiaggia come in città.

Non è comunque finita qui perché, al di là di questi accessori che noi normalmente indichiamo come tali, dovremmo considerarne anche alcuni altri.

Un esempio è dato dalla manicure, spesso considerata un accessorio nel campo della bellezza.

Ma, anche al di là dell’universo beauty, ci sono altri accessori di cui non dovremmo fare a meno questa estate.

Si tratta di alcuni gadget tecnologici che possono rendere decisamente più trendy le giornate in spiaggia.

E dunque, non solo occhiali da sole e gioielli ma ecco quali altri accessori faranno scintille nei prossimi mesi.

Forse molti di noi hanno già in dotazione Alexa, l’assistente digitale che risponde alle nostre richieste vocali.

Tra le altre cose viene usata per rallegrare l’ambiente con un po’ di musica e quale miglior occasione degli aperitivi in giardino o in terrazza?

Acquistando la base batteria per Echo Dot, non dovremo nemmeno preoccuparci di dover collegare il dispositivo alla presa di corrente.

Rimanendo in tema serate all’aperto, approfittando dei saldi potremmo anche accaparrarci un piccolo proiettore cinema di ultima generazione.

Non solo occhiali da sole e gioielli, ma ecco quali altri accessori saranno di moda quest’estate

Passiamo però adesso ad alcuni accessori tecnologici che possono rivelarsi più utili proprio rispetto alla vacanza, migliorandone la qualità.

Tra quelli irrinunciabili per le signore trovano posto senza dubbio gli epilatori smart di stampo più recente.

Al di là del design maneggevole e della tecnologia senza fili, si distinguono per essere waterproof e adatti a tutti i tipi di pelle.

Valore aggiunto è certamente la testina per pedicure: dimentichiamoci l’insicurezza prima di indossare i sandali.

Infine, vista la mole di borse e bagagli che ci troviamo a gestire in estate, per chi ha un iPhone potrebbe essere utile acquistare un Airtag.

Si può agganciare a zaini, chiavi o altri beni che temiamo vadano persi in modo da poterli rintracciare con l’apposita funzione presente su smartphone.

