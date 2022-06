In molti si ritrovano ad avere armadietti e credenze del salone letteralmente sommersi da porcellane e stoviglie, più o meno pregiate ma rovinate dal tempo. Uno spazio che potremmo dedicare ad altro, visto che ci rendiamo conto di usare solo pochi pezzi e sporadicamente. Le nuove generazioni non mettono in tavola il servizio antico e, spesso, si apparecchia la tavola in modo sbrigativo e più funzionale possibile.

Probabilmente solo nelle grandi occasioni e riunioni familiari si fa lo sforzo di usare i piatti tramandati dai nonni o bisnonni. Qualcuno avrà fatto la sua storia e sarà scheggiato, ma questo non vuol dire che non potremo utilizzarlo per qualche simpatica decorazione in casa. Oltre a poter trasformare vecchi piattini da caffè e teiere inutilizzate, infatti, potremmo anche riciclare altri pezzi del servito.

Come riutilizzare le vecchie zuppiere di porcellana o in terracotta e piatti sbeccati per arredare casa in modo creativo

Insieme a piatti, bicchieri, tazzine e insalatiere, ci sono anche delle zuppiere, realizzate con vari materiali, che non sfruttiamo praticamente mai. Se non vogliamo gettarle o regalarle, l’idea utile sarebbe quella di dargli una seconda vita, grazie al riciclo creativo.

Usiamo quelle in buone condizioni per realizzare centrotavola eleganti e stagionali, così tutti potranno ammirare questo splendido oggetto in sala da pranzo o in soggiorno. Oltre a poter contenere profumati pot-pourri fatti in casa, all’interno potremmo mettere dei sassolini colorati, trovati in spiaggia, delle foglie d’alloro e dei fiori realizzata con la carta di giornale.

Le grandi zuppiere sono ideali per diventare dei preziosi vasi per contenere le piante più belle del terrazzo, da tenere anche all’interno dell’appartamento. Scegliamo una varietà che sia proporzionata all’altezza della porcellana, aggiungiamo quindi la terra e la piantina, per conferire un aspetto estremamente romantico un po’ country.

Oltre le fioriere, potremmo anche creare dei portacandele da tenere la terrazza sul tavolo principale, durante le cene con gli amici. Quindi, versiamo l’acqua fino a quasi il bordo della zuppiera, poi inseriamo le candele galleggianti profumate alla citronella, qualche fiorellino e l’atmosfera sarà da favola.

Altri pezzi del servito

Ecco quindi come riutilizzare le vecchie zuppiere di porcellana, ma cosa fare con gli altri elementi del servizio? Se qualche piatto o piattino è sbeccato e non presenta fantasie particolari, allora potrebbe diventare uno specchio da appendere al muro. Acquistiamone uno più piccolo di circonferenza e incolliamolo sulla superfice interna del piatto, fissiamo un gancio e teniamolo in camera o in bagno. In alternativa, potremo comporre lo specchio come fosse un mosaico, con dei piccoli pezzetti, potrebbe tenere gli uccelli e i piccioni lontani dal terrazzo. Se invece hanno dei disegni belli, non copriamoli e usiamoli per dare vita a un murales nella parete spoglia di casa.

