Questo frutto oleoso è sempre presente nella nostra cucina e ci siamo tanto affezionati per la sua grande versatilità d’uso e l’affidabilità del sapore, sempre buono. Accompagna le portate di pranzi e cene con successo e gentilezza perché esalta gli altri gusti ma non li prevarica.

La pasta a cui lo sposiamo è particolarissima perché una volta cotta risulta croccante e friabile. L’ingrediente saporito che dosiamo con saggezza ha un nome francese ma altro non sono che capperi, mescolati e bilanciati con olive, acciughe e olio evo. Il loro incontro crea una sinfonia di sapori che vale la pena provare.

Come realizzare alla perfezione la combinazione che esalta il frutto mediterraneo e riesce anche a saziare

Il frutto dell’olivo da cui si estrae un olio insuperabile viene usato con successo in campo alimentare e non solo. Ne contiamo di varie tipologie e tra queste l’olio extravergine può essere considerato il più prezioso perché ricavato solo da spremitura meccanica e la sua acidità non supera lo 0,8%. In Italia è stata addirittura creata la Carta d’identità dell’olio d’oliva. Andiamo a cucinare la nostra deliziosa torta salata.

Ingredienti per 12 porzioni, tempo di preparazione 15 minuti, di cottura 40 minuti

1 confezione di pasta fillo

1 cucchiaio di olio evo

senape piccante (1 cucchiaio)

2 cucchiai di tapenade già pronta

100 gr di olive nere denocciolate

100 gr di olive verdi denocciolate

qualche foglia di timo fresco o secco

200 gr di formaggio fresco di capra

200 gr di panna fresca

100 ml di latte

4 uova

sale, pepe e paprika a piacere

Procedimento per la torta salata alle olive

Preriscaldiamo il forno a 180°. Prendiamo uno stampo da crostata da 26 cm che può andar bene, lo ungiamo di burro o rivestiamo di carta forno. Spennelliamo e sovrapponiamo almeno 10 strati di pasta fillo con un’emulsione di olio evo e 1 cucchiaio d’acqua. Ora sistemiamoli nello stampo e spalmiamo sopra la senape e la tapenade.

Tritiamo le olive grossolanamente e distribuiamole su l’impasto insieme al timo. Mescoliamo il formaggio con la panna e il latte. Uniamo sale, pepe e paprika e versiamo sulle olive. Ancora pochi passi e i nostri sensi compiaciuti daranno ragione all’aver scelto di preparare la torta salata alle olive che piace e sazia.

Ora fate cuocere sul ripiano centrale per 40 minuti. Sfornate e assaporate con un contorno di pomodori e basilico.

Un consiglio in più per come realizzare alla perfezione la combinazione per tortine salate alle olive per il buffet di una festa al parco è di usare stampi monodose da crostatine. Il tempo di cottura in questo caso si riduce a 20 minuti.