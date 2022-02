Sta per cominciare l’ultima settimana di febbraio dopo la quale potremo orientare la testa verso la primavera. Ci lasceremo alle spalle le sferzate del freddo, vedremo le giornate allungarsi e il Sole si farà sempre più presente. Purtroppo però per arrivare alla soleggiata primavera qualcuno dovrà affrontare delle dure prove di pazienza perché le Stelle non gli saranno amiche.

Gli influssi dei Pianeti, infatti, sembrano essere particolarmente avversi nella settimana dal 21 al 27 febbraio per qualcuno, perciò dovremo essere pronti a tutto.

Tuttavia non per tutti è così perché c’è qualche fortunato che potrebbe essere ricoperto d’oro nei prossimi giorni, come dicevamo in questo articolo.

Partenza in salita

Se per qualcuno il mese finisce bene e marzo comincia pure meglio, alcuni segni dovranno fare i conti con un fine febbraio sottotono. Chi finisce febbraio con il freno a mano tirato è il segno del Sagittario messo all’angolo dal senso di confusione. Tanti saranno i pensieri che il Sagittario dovrà affrontare nei prossimi giorni e che potrebbero farlo sentire con il morale a terra. Saranno infatti gli influssi di Giove severo e impietoso a mettere i bastoni tra le ruote ai nati Sagittario ma non disperiamo. Durante la settimana ci sarà Luna favorevole tra giovedì e venerdì e Mercurio potrebbe donare nuova forza. Il segreto per affrontare i prossimi giorni sarà quello di non cedere al nervosismo e reagire con la forza che contraddistingue questo segno.

Altro che soldi e fortuna, l’oroscopo 2022 annuncia un fine febbraio terrificante per questi 3 segni sfortunati

Ogni tanto sentiamo come l’urgenza di dare una svolta alla nostra vita e lasciare alle spalle il passato ma è come se ci sentissimo impantanati. Forse queste saranno le sensazioni che potrebbero travolgere il segno dell’Ariete, un po’ svogliato, un po’ cocciuto. D’altra parte ad ostacolare i buoni propositi ci si metterà la Luna insieme all’influenza negativa di Venere.

Eppure, nonostante le difficoltà, l’Ariete è un segno di fuoco vivace e intraprendente che non manca di accettare le sfide. Il carattere incendiario di questo segno aiuterà a superare i momenti difficili ma facciamo attenzione a non metterci troppo in competizione con noi stessi.

Fanalino di coda

Ultimo posto di una settimana da dimenticare è il segno del Cancro che ormai è perseguitato dall’energia avversa dei Pianeti. Marte e Venere continuano a fare i dispetti e purtroppo quello che vedremo nei prossimi giorni sarà tutt’altro che soldi e fortuna.

I rapporti con il partner potrebbero farsi più tesi del previsto e questo non farà che aumentare lo stress. I single, invece, preferiranno il divano alla vita mondana. Tuttavia non cediamo al nervosismo perché dalle difficoltà potrebbero emergere nuovi orizzonti.