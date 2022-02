Oggi la cucina italiana è aperta ad accogliere e integrare le eccellenze provenienti da tutto il Mondo. Le nostre città fermentano di contaminazioni culinarie che arricchiscono e colorano la florida tradizione della cucina italiana. Quando pensiamo ai funghi, la nostra immaginazione corre ad inebriarsi di profumi e sapori pieni e rotondi di porcini, chiodini o finferli autoctoni.

Appaghiamo l’innato desiderio di stupire e dare gioia propri dell’atto di cucinare per gli altri facendoci condurre da una sola idea. Il nostro piatto sarà appetitoso e sorprendente per tutti i commensali che siano familiari, amici intimi o conoscenti.

Sorprendiamo i palati più raffinati con uno squisito contorno fusion adatto al pranzo e alla cena

Un eccellente alimento proveniente dall’Asia Orientale, utilizzato da secoli in Giappone e Cina, con lacune proprietà molto interessanti per l’organismo. Il fungo shiitake è composto per il 90% di acqua e potrebbe contribuire all’apporto di alcune vitamine.

Ingredienti

50 gr. di pomodori secchi

250 gr. di funghi shiitake

2 piccole zucchine

100 gr. di olive nere

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

2 cucchiai di olio evo

250 ml di vino rosso

100 ml di brodo vegetale

Scorza di 1 limone biologico

Procedimento del Ratatouille di shiitake

Scottiamo i pomodori in acqua bollente e lasciamoli riposare 10 minuti per poi tritarli.

Prendiamo ora i funghi shiitake mondati e divisi in quattro parti, le zucchine mondate e tagliate a dadini, le olive nere tagliate a metà, la cipolla tagliata finemente e l’aglio intero.

Ora scaldiamo in una padella 2 cucchiai di olio evo oppure olio di sesamo a nostra scelta e rosoliamo aglio e cipolla per circa 3 minuti.

Uniamo i funghi, i pomodori, le olive e le zucchine e rosoliamo per altri 3 minuti.

Aggiungiamo il vino rosso e il brodo vegetale.

Lasciamo sobbollire gli ingredienti per circa 12 minuti senza coperchio in modo che l’alcool evapori e il profumo risvegli le nostre papille gustative. Infine, saliamo e pepiamo e grattugiamo sopra la scorza di limone a piacere.

Shiitake con amaranto o riso bianco

Accompagniamo gli shiitake a dei cereali appena scottati come amaranto o riso bianco. Sciacquiamo il cereale abbondantemente per poi ammollarlo per circa 30 minuti. Immergiamolo in acqua fredda e portiamo a bollore poi cuociamo a fiamma media per circa 15 minuti. Infine, lasciamo riposare per altri 10 minuti, aggiungiamo olio evo e sale a piacere e mescoliamo.

In pochi passi e con ingredienti giusti sorprendiamo i palati più raffinati con un piatto completo di funghi e cereali. Un vero sodalizio di gusto tra delicatezza e decisione, leggerezza e raffinatezza.