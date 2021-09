I nostri occhi spesso sono lo specchio dell’anima.

Rivelano, senza filtri, quello che abbiamo dentro, le emozioni più sincere che stiamo provando. Sono, quindi, uno strumento di comunicazione potentissimo.

Probabilmente è proprio per questo motivo che il mondo del make up elabora di continuo nuove tecniche per valorizzarli al meglio.

Alcune volte con una base trucco nude e naturale, altre volte con un trucco occhi magnetico, in grado di catturare da solo tutta l’attenzione.

Uno dei problemi più comuni, quando si parla di truccare gli occhi, è come ravvivare lo sguardo per renderlo grintoso, magari anche in quei giorni totalmente down.

In questo articolo scopriremo che è possibile farlo, in tempi sorprendenti, grazie ad un’idea make up recentissima e super cool.

Come ravvivare lo sguardo rendendolo grintoso e magnetico con quest’idea make up semplicissima

Si tratta di un’idea nata su Instagram, la patria attuale di tutte le novità, molto originale ma anche molto semplice da realizzare.

Infatti, praticamente in un unico e semplicissimo passaggio, riusciremo ad ottenere l’effetto sperato: sguardo ravvivato, grintoso e magnetico.

Inoltre, quest’idea make up, generalmente, va a completare un trucco occhi più elaborato che rappresenta la nostra base di partenza.

Due esempi sono:

il classicissimo smokey eyes sui toni del nero o del marrone fondente, più o meno marcato; il recentissimo trucco con eyeliner grafico.

E allora di cosa si tratta?

Di riempire l’angolo esterno dell’occhio con un “pop di colore”.

Ossia scegliere un ombretto di un colore nettamente in contrasto con quello del trucco di base, solitamente dalle tonalità pop, grintose e super accese.

Questi toni brillanti ed elettrici, come il fucsia, il turchese e il giallo, sono, tra l’altro, una delle indiscusse tendenze make up per l’autunno/inverno che verranno.

Volendo, potremmo anche osare un po’ di più optando per dei colori fluo.

Se, infine, ci dovesse mancare l’ispirazione, basterebbe cercare su Instagram #innercornerpop per vedere tantissimi beauty look da cui trarre ispirazione.

Come fare

Non ci resta, allora, che metterci all’opera e ravvivare il nostro sguardo.

Partiamo dall’occorrente:

un ombretto, molto scrivente, e del colore pop che ci piace di più o valorizzi al meglio il trucco di base;

un pennello piatto per applicare il colore;

un pennello da sfumatura.

Dopo aver realizzato il nostro trucco occhi di base, ad esempio uno smokey eye, o aver applicato un eyeliner o una matita waterproof, le opzioni sono due.

Per realizzare la prima versione di “innercornerpop” possiamo innanzitutto applicare il colore pop nell’angolo esterno dell’occhio con un pennello piatto da applicazione.

E poi, con un pennello da sfumatura, sfumarlo delicatamente verso la rima superiore e la rima inferiore dell’occhio.

La seconda versione è decisamente più strong perché dobbiamo evitare di sfumare il colore.

Lo preleviamo con un pennello da applicazione piatto ma inumidito con dell’acqua e lo stendiamo, senza sfumare ma solo picchiettando, nell’angolo esterno.

Ecco, quindi, come ravvivare in poco tempo lo sguardo rendendolo grintoso e magnetico con quest’idea make up semplicissima e originale.

