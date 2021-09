Ogni anno tra fine agosto e inizio settembre si respira sempre quell’aria un po’ malinconica.

Se nelle scorse settimane abbiamo trascorso tantissime giornate e serate su balconi e terrazze, tra chiacchiere con gli amici e golose grigliate, ora le cose cominciano a cambiare. Le giornate si accorciano e la sera comincia a fare più fresco. È arrivata l’ora di dare una bella pulita ai nostri arredi da giardino e terrazzo per metterli al riparo, in attesa della prossima bella stagione.

Pochi conoscono queste soluzioni davvero efficaci per far tornare divani e cuscini da giardino come nuovi

In giardino e sul balcone, molte persone utilizzano tavoli e sedie in plastica. Un arredo semplice ma molto basico. Molti altri, invece, preferiscono allestire la zona esterna di casa con veri e propri arredi in tessuto. Di certo, un divano da giardino con cuscini fa tutto un altro effetto! Un plus che, tuttavia, ci si ritorce contro in termini di comodità. Un arredo di tal genere, infatti, richiede una manutenzione un po’ più laboriosa rispetto alla classica pulizia con detergenti, acqua e aceto o acqua e bicarbonato.

Vediamo allora come procedere, perché pochi conoscono queste soluzioni davvero efficaci per far tornare divani e cuscini da giardino come nuovi.

Rimuovere la polvere

Per prima cosa, eliminare polvere e briciole utilizzando una spazzola morbida. In alternativa, è possibile usare anche l’aspirapolvere. Basta montare l’apposito beccuccio e regolare la forza aspirante su un livello poco potente in modo da non danneggiare i tessuti. Insistere soprattutto negli angoli e lungo le cuciture.

Lavare cuscini sfoderabili

In genere, i cuscini da esterno hanno fodere comodamente lavabili in lavatrice. Impostare un programma per capi delicati e a basse temperature (30°C). Utilizzare un detersivo per delicati ed evitare assolutamente ammorbidente e asciugatrice. Entrambi infatti possono causare un danno, riducendo l’eventuale impermeabilizzazione del tessuto.

Cuscini non sfoderabili

Di solito, i tessuti per gli arredi da esterno sono impermeabili e resistono al sole e alle macchie. Ciò però non vuol dire che non si possano sporcare, soprattutto con il passare del tempo. Le macchie più frequenti sono di cibo, bibite, gelati e creme solari.

Per eliminare le macchie di frutta, bevande e alimenti vari, strofinare con un panno imbevuto di acqua e sapone di Marsiglia. Se necessario, aiutarsi anche con una spazzola morbida. Per eliminare i residui di detergente, passare un panno imbevuto di acqua tiepida.

Nel caso di sostanze oleose (crema o olio solare, ma anche il semplice olio per condire l’insalata) cominciare tamponando con del borotalco. Attendere una decina di minuti e poi grattar via delicatamente con un coltello a lama non seghettata.

Infine, per eliminare gli aloni, spruzzare sulla zona da trattare un mix di acqua e sapone neutro. Lasciare agire per qualche minuto e poi strofinare con una spazzola morbida. Infine detergere con un panno imbevuto di acqua tiepida.