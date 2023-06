Come pulire ringhiere, balconi e pavimenti con il metodo greco che costa poco ed è super efficace

È tornato il momento di sedersi sui balconi e godersi le giornate estive, prima però è necessario ripulirli, occuparsi delle ringhiere, dei pavimenti e igienizzare gli spazi aperti. Ecco come fanno in Grecia per risparmiare tempo e denaro.

Ringhiere e pavimenti dei balconi hanno subito moltissimo stress durati i mesi invernali. Prima di goderceli d’estate è necessario pulirli approfonditamente per non danneggiarli in maniera irreparabile e per avere in casa un ambiente salutare. In Grecia utilizzano dei metodi particolari che possono esserci utili anche qui in Italia, non dovremmo sottovalutarli. Se le ringhiere sono in alluminio, che dobbiamo considerare un materiale ecologico perché riciclabile, dobbiamo creare una miscela con un rapporto di 1 a 1 tra detergente e acqua. In Grecia va molto di moda utilizzare le bevande gassate a base di soda. I detergenti creati in casa con quest’ingrediente sono molto efficaci e ci fanno spendere pochissimi soldi.

Queste bevande sono utili per ringhiere e pavimenti perché garantiscono sicurezza, disponibilità, conservazione dei colori, minimo impiego di tempo per la pulizia. Anche materiali molto più delicati dell’alluminio, come per esempio il legno, può essere igienizzato grazie alla soda. Vediamo come farlo nello specifico.

Miscela naturale a basso costo

Se ci stiamo chiedendo come pulire ringhiere, balconi e pavimenti con la soda, le cose da fare sono poche ma mirate. La soda va mischiata con sale e limone. Il rapporto di 1 a 1 significa utilizzare una parte di ognuno dei tre ingredienti. Se lo sporco è resistente mettiamo nella miscela 2 porzioni di sale. Facciamo diluire il composto per qualche minuto in modo che gli ingredienti si mescolino al meglio, quando ci sarà la reazione copriamo il contenitore per 15 minuti al chiuso. Prendiamo una spazzola rigida come quella che utilizziamo per pulire i tappeti, bagniamola con il nostro detergente naturale casalingo e strofiniamo le ringhiere dall’alto verso il basso. I pavimenti vanno strofinati in verticale e non in orizzontale.

Lasciamo agire il prodotto per qualche minuto quindi rimuoviamo utilizzando un panno in microfibra. Dopo qualche minuto possiamo risciacquare con un po’ di acqua calda e asciugare con un nuovo panno diverso da quello utilizzato per il lavaggio. Il risultato sarà delizioso, anche le ringhiere più sporche saranno pulite e i pavimenti splenderanno. Se facciamo questo lavaggio una volta a settimana, dopo il primo mese tutta la sporcizia invernale sarà dimenticata.

Come pulire ringhiere, balconi e pavimenti con la verniciatura

In Grecia sono soliti occuparsi in maniera molto seria degli spazi all’aperto perché il clima è bello e il tempo che si passa all’esterno è tantissimo. Le ringhiere vengono spesso pulite con prodotti antiruggine a cui segue sempre il trattamento con il primer. Le ringhiere vengono carteggiate fino a quando non sparisce la ruggine o la sporcizia invernale. Prima di una eventuale verniciatura viene steso il primer che le isola e le protegge sia in estate che inverno.

Il primer permette di verniciare le superfici in lega di metallo non solo come quelle in alluminio ma anche in rame e in ottone. Esistono inoltre dei prodotti che isolano e migliorano la verniciatura di materiali ancora più delicati come il polistirolo. Se abbiamo delle ringhiere in ferro puliamole e sfreghiamole con la soda, passiamo un panno imbevuto di trielina o acquaragia, di seguito utilizziamo il primer prima della verniciatura. Muri e pavimenti in cemento possono essere lavorati con primer appositamente creati per questo tipo di materiale. I trattamenti rendono i pavimenti ideali per l’applicazione di intonaci, restauri o adesivi cementizi. Questo avviene anche quando le basi sono lisce e poco assorbenti. I suggerimenti dei greci potrebbero esserci utili quest’estate, i nostri spazi all’aperto saranno puliti e pronti a essere riorganizzati.