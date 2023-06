La classifica delle città dove le case costano di più in Italia e dei quartieri più cari in cui vivere nel 2023: guarda se ci sono i tuoi

Troviamo su internet diverse indagini attraverso cui è possibile creare una mappa delle città e dei quartieri in cui è più difficile vivere. Prezzi alle stelle hanno reso molti posti irraggiungibili per tanti italiani. Ecco alcuni dati.

Immobiliare.it e Insighs hanno creato una classifica delle città in cui le case costano di più e hanno stabilito previsioni credibili per il futuro. In questa classifica occupa la decima posizione la città di Genova in cui il prezzo medio degli immobili è di 1.674 euro per metro quadro, prezzo in salita rispetto all’anno precedente.

Al nono posto troviamo Bari, il prezzo è di 1.902 euro al metro quadro, prezzo maggiorato rispetto allo scorso anno anche se di pochissimo. Quindi all’ottavo troviamo Torino con un prezzo simile rispetto al 2022. 1.949 euro al metro quadro rispetto ai 1.979, quindi prezzi in calo ma di pochissimo.

Al settimo posto della classifica troviamo Verona con un prezzo che si sta muovendo verso l’alto rispetto ai 2.483 euro del 2022. Ci si aspetta di arrivare anche sopra i 2.500 euro. Al sesto posto troviamo Napoli che sta subendo un calo di prezzi dell’1,5%, quindi Venezia che si trova al quinto posto e i cui prezzi sono rimasti immutati, 3.099 euro il prezzo a metro quadro.

Roma non sta al primo posto

Nella classifica delle città dove le case costano di più, Roma occupa il quarto posto, il prezzo di 3.336 euro verrà rivisto al rialzo di poco arrivando a 3.360 euro a metro quadro. Sul gradino più basso del podio troviamo Bologna, seconda città italiana con il maggior rincaro dei prezzi che sono arrivati a 3.419 euro a metro quadro. Bologna occupa la prima posizione nella classifica delle città con la qualità di vita più elevata. Un prezzo alto da pagare per vivere bene.

Al secondo posto tra le città in cui le case costano di più c’è Firenze. Anche se la variazione rispetto al due 2022 è stata lieve, i prezzi rimangono elevati. Si parla di 4.184 euro a metro quadro con una variazione rispetto all’anno precedente dell’1,4%. Il primo posto spetta naturalmente a Milano, i prezzi raggiungeranno 5.300 euro a metro quadro durante il 2023. Se le case costano tanto agli italiani, vivere nei quartieri migliori non è uno scherzo. Ecco una piccola panoramica.

La classifica delle città dove le case costano di più e i quartieri sono irraggiungibili

Nella classifica generale dei 10 quartieri più cari d’Italia, secondo un’indagine che ha tenuto in considerazione i prezzi delle 12 città più grandi, troviamo un netto dominio della città di Milano. Nei primi 10 posti, 7 quartieri sono milanesi e 3 romani. Una classifica che fa riflettere.

Il quartiere più caro in cui vivere in Italia è la zona Duomo con Brera, via Manzoni e il Quadrilatero della Moda. Per comprare casa in questo quartiere è necessario spendere un prezzo medio di 9.366 euro a metro quadro. Al secondo posto troviamo zona Garibaldi e Porta Nuova in cui si svolge la movida milanese. Il prezzo è di 8.500 euro a metro quadro. Al terzo posto, poco sotto la soglia degli 8.000 euro, troviamo Arco della Pace, Arena e Pagano.

Il primo quartiere romano tra i più costosi si trova al quinto posto, si parla naturalmente di centro storico e la zona è quella di Colosseo – Fontana di Trevi. Qui le case costano 7.294 euro a metro quadro. Gli altri quartieri romani si trovano intorno alla decima posizione con Aventino, San Saba e Caracalla che hanno prezzi medi che si aggirano sui 6.606 euro a metro quadro. Ma anche l’altra porzione di centro storico cioè Piazza Navona e Campo de Fiori che hanno prezzi leggermente inferiori. Il primo quartiere italiano tra i più costosi che non si trovi a Roma o Milano è il quartiere San Marco – Rialto a Venezia. I prezzi si aggirano sui 5.550 euro metro quadro.