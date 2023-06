Chi è, quanto guadagna, età, con chi è sposato Marco Mazzoli, protagonista all’Isola dei Famosi

Classe 1972, ideatore e conduttore del famosissimo programma radiofonico Lo zoo di 105, ottiene fin da giovane una grande popolarità a livello nazionale. Satira e comunicazione che non ha paura della censura, le caratteristiche del suo programma, caratteristiche che ha cercato di portare anche nell’isola più famosa della tv. Chi è, quanto guadagna, età di Marco Mazzoli?

È arrivato nell’isola con il suo amico Paolo Noise che ha dovuto abbandonare a causa di problemi di salute. Hanno animato insieme il programma con la loro comicità dissacrante e con le battute fuori controllo che hanno messo in difficoltà la produzione. È ciò che fanno in radio da tantissimi anni con il loro gruppo di lavoro affiatato e di talento. All’età di cinquant’anni, le abitudini del buon Mazzoli non sembrano cambiare. Sempre diretto e franco, onesto nei suoi giudizi e nei suoi pensieri, il pubblico lo apprezza per l’energia che in grado di sprigionare anche nelle situazioni più complicate.

Mazzoli è cresciuto a Los Angeles, dove lavorava il padre, ma ha deciso di tornare in Italia per realizzare il suo sogno e diventare un conduttore radiofonico. Ha esordito nel 1987 in alcune emittenti locali per poi approdare alla famiglia di Radio 105. Mazzoli è sposato con Stefania Pittaluga che è nata a Milano. Lei è una addetta alle vendite per Stella McCartney a Parigi e Milano, è inoltre responsabile commerciale per la Pepoli Srl. Dal 2013 è direttrice artistica del marketing “The Zoo” e Digital Marketing della radio Revolution che gestisce da Miami. I due sono sposati da diversi anni e non hanno figli.

Ottimi risultati

Chi è, quanto guadagna, età, di Marco Mazzoli? I fan vogliono sapere tutto di questo personaggio trasversale che sta sorprendendo in tv all’Isola dei Famosi Vip. Lo Zoo di 105 può contare su un pubblico di 1.200.000 radioascoltatori. Grazie a questo il conduttore riuscirebbe a guadagnare circa 100.000 euro all’anno. Si parla quindi più di 8.000 euro al mese, che per un conduttore radiofonico è da considerare una cifra di tutto rispetto. È quasi certo che la sua partecipazione all’Isola dei Famosi Vip renderà il suo conto in banca più corposo. Aumenteranno gli introiti pubblicitari e la sua visibilità darà maggiore risalto al programma e renderà proficue tutte le attività ad esso collegate.

Secondo Mazzoli, la radio lo avrebbe aiutato a superare le sue debolezze, il programma di cui è ideatore, creatore e protagonista è ricco di creatività, di giochi e di libertà. Non le mandano certo a dire quelli dello Zoo. Per molti si tratta di un programma da criticare, ma lo stesso Mazzoli ha dichiarato che per lui è la creatura più bella che abbia mai partorito.

Chi è, quanto guadagna, età e speranze di vittoria

I progetti di Mazzoli sembrano comunque aver prodotto ottimi risultati, il suo patrimonio sembrerebbe aggirarsi intorno al milione di euro. Questa somma è destinata a salire in quanto il conduttore radiofonico si sta rivelando uno dei protagonisti più importanti di questa edizione dell’Isola. Sono quasi 24 anni che i radioascoltatori seguono Mazzoli e il suo gruppo in radio, ma la visibilità che gli sta dando la tv è tutt’altra cosa.

Mazzoli nell’isola ha litigato con diverse persone, ha stretto amicizia con l’ex rugbista della nazionale Andrea Lo Cicero, ha litigato e poi fatto pace con il suo amico fraterno Paolo Noise. Ha fatto la ceretta in diretta, ha resistito alla fame e alle condizioni estreme del programma e ora non gli rimane che vincere. Le sue quote sono buone grazie ai fan che lo seguono ma è sicuro che lui non vede l’ora di ritornare al suo programma, ai suoi amici, alla moglie che lo ama. Magari con un trofeo molto prestigioso.