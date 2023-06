Addio a disordine in salotto e camera da letto: gli scaffali piazzati come fanno i giapponesi per pulire in 5 minuti senza faticare

In Giappone le case sono molto piccole, lo spazio non si può certamente sprecare, per questo sono presenti numerose aziende che si occupano del problema. Avere gli oggetti in vista oppure tenerli nascosti, sfruttare gli angoli o gli spazi di passaggio, tutto è lecito quando si tratta di valorizzare il posto in cui si vive. Ecco come fare.

Se cerchiamo una cosa in comune tra la Svezia e il Giappone, l’organizzazione degli spazi casalinghi dovrebbe stare al primo posto. Così come in Svezia anche le case giapponesi non sono grandi e lo spazio va gestito al meglio. È probabile che le due culture si siano influenzate a vicenda in materia, ciò che certo e che le aziende come Konmari o Ikea ci aiutano a tenere in ordine la nostra casa. Mensole e organizer giapponesi sono spesso piccole, possono essere sistemate ovunque e sono costruite con dei magneti per poter essere apprese al frigo o alle pareti. In una stessa mensola troviamo lo spazio per conservare le buste, per inserire la carta da cucina, per appendere le forbici o uno strofinaccio. I giapponesi utilizzano moltissimo foglie e fiori per profumare, quando organizzano le mensole e gli scaffali ricavano sempre uno spazio per contenitori o pot-pourri. Questo serve anche a dare colore personalizzando i piccoli spazi a disposizione.

Nuove soluzioni

Possiamo dire addio a disordine in salotto in camera da letto sistemando i libri secondo le regole giapponesi. Utilizziamo sistemi moderni oppure ricorriamo all’antico. Il designer giapponese Kitagawa ha studiato nuovi modi originali per sistemare gli scaffali componibili dell’Ikea. Unendo i moduli ha creato degli archi con cui dividere gli spazi delle stanze potendo passarci in mezzo liberamente. E senza avere nello stesso tempo disordine all’interno. Negli scaffali della sua casa da bambino ha sistemato in questo modo i tanti oggetti collezionati dal padre e i tanti libri. Potremmo copiare l’idea nel nostro salotto oppure nella nostra camera da letto. In salotto possiamo sistemare in questo modo i libri mentre in camera da letto potremmo sistemare l’abbigliamento rinunciando gli armadi che occupano davvero tanto spazio.

Le regole antiche giapponesi in tema di arredamento e di scaffalature prevedono la possibilità di integrare questi oggetti con le strutture della casa. Significa integrare una libreria con una scala, sfruttare l’arco di una porta con una scaffalatura apposita, occupare la base di un corridoio con delle nicchie in cui sistemare oggetti preziosi o di tutti i giorni. Se ci piace lo stile classico possiamo cercare nelle aste gli arredi giapponesi di fine Ottocento. Hanno una particolarità curiosa, sono ricchi di spazi e di cassetti ed è possibile sistemare tantissima roba in un solo mobile.

Addio disordine in salotto e camera da letto

Su Amazon troviamo svariati oggetti giapponesi che sono utili per arredare la casa anche abbinandoli allo stile occidentale. Supporti per taglieri, scaffali ad angolo, mensole per il bagno, composizioni di librerie in stile sfalsato. Attraverso questi oggetti anche gli angoli più remoti meno impiegati acquistano utilità. I costi non sono esorbitanti, molti prodotti non superano 100 euro. Dovremmo proprio approfittarne.

Il Giappone si sa è anche puritano e così può capitare che in alcuni negozi dove si trovano prodotti per adulti gli scaffali siano stati eliminati. L’intenzione è stata quella di non scandalizzare i turisti occidentali, anche questo è un modo per risparmiare spazio. Ma se abbiamo in casa una grande parete da sfruttare e ci piacerebbe comprare una libreria in cui sistemare gli oggetti, possiamo scegliere i grandi scaffali orientali. Hanno diverse caratteristiche apprezzabili. Si montano facilmente, sono resistenti e durano nel tempo. Se stiamo cercando una valida alternativa all’Ikea, il Giappone è la scelta giusta.