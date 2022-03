Soprattutto chi vive in città apprezza più che mai il proprio angolo di pace paradisiaco, ovvero il terrazzo o balcone, che sia di grandi o piccole dimensioni. Un luogo dove rifugiarsi dal caos e passare momenti di relax, dove bere un bicchiere di vino o chiacchierare con i propri amici.

Per renderlo più accogliente possibile dovremo arredarlo nel modo giusto, rispettando le proporzioni e proteggendolo da sguardi indiscreti, con siepi o separé funzionali. Ci sono vari trucchetti per recuperare spazio e valorizzare al meglio ogni centimetro, anche aggiungendo piante colorate e sfruttando i muri per abbellire tutta l’area.

Ciò di cui non potremo fare a meno, però, è la pulizia. Senza quella ogni nostro sforzo sarebbe davvero inutile.

Il vero segreto per non affaticarsi troppo e spezzarsi la schiena, sarebbe quello di dedicare pochi minuti al giorno a pavimenti e arredamento, eliminando lo sporco in eccesso.

Come pulire pavimenti di balconi e terrazzi dallo sporco ostinato per avere piastrelle splendenti non solo con l’idropulitrice

Periodicamente, poi, potremo fare delle pulizie straordinarie andando a fondo, ma se non trascuriamo la detersione giornaliera, non perderemo troppo tempo.

Eviteremo così che feci di piccioni e vari uccelli possano rimanere a vita anche sulle ringhiere di casa o sulle mattonelle esterne.

Per prima cosa, ovviamente, dovremo spazzare per togliere la polvere e lo sporco in eccesso, poi potremmo dedicare qualche minuto per agire su macchie e incrostazioni.

Se dobbiamo agire su piastrelle in cotto lisce, creiamo un mix con acqua e aceto bianco all’interno del secchio e passiamo con cura lo straccio. In questo modo puliremo il nero che si forma nelle fughe, che spesso è difficile da rimuovere.

Infine, laviamo con semplice acqua tiepida, se non vogliamo che il sentore dell’aceto sia troppo persistente.

Mentre se si tratta di gres o ardesia, all’interno del secchio inseriamo, oltre l’acqua, 4 cucchiai di scaglie di sapone di Marsiglia, 4 di bicarbonato e 8 di aceto bianco. Con l’aiuto di una spazzola per esterni, passiamo il mix sulla pavimentazione per eliminare tutto lo sporco accumulato.

Pulizia totale

Non è importante solo trovare i giusti accorgimenti su come pulire pavimenti di balconi e terrazzi, ma occuparsi anche delle ringhiere. Un elemento importante sia perché è immediatamente visibile, sia perché spesso ci appoggiamo con le mani, quindi è meglio che sia più pulito possibile.

Per quanto riguarda il ferro battuto, potremo trattare questo materiale con del limone, acqua e aceto, usiamo il mix su tutta la ringhiera e lasciamo asciugare. Poi passiamo su tutta la superfice un panno in microfibra, imbevuto di olio. Se invece sono realizzate in alluminio, basterà usare semplicemente acqua calda e sapone di Marsiglia, da passare sull’intera ringhiera.

