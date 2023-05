Come pulire le scarpe di camoscio in 5 minuti senza rovinarle? Ecco svelati i trucchetti del blogger Jason Markk

Temi di rovinare le tue scarpe in suede? Non succederà se segui le indicazioni degli esperti del settore, come Jason Markk, fondatore dell’azienda specializzata in prodotti di pulizia delle scarpe e delle sneakers in particolare. Di qualsiasi materiale, dalla pelle al camoscio. Ecco cosa suggerisce.

Le sneakers di camoscio, soprattutto bianche, sono un accessorio di tendenza nel guardaroba di ogni donna e, perché no, anche in quello maschile. Belle, versatili, comode, si abbinano bene con gonne e pantaloni e sono indossate con piacere dalle giovanissime e dalle over 50. È importante però che siano impeccabili. Come pulirle senza rovinarle?

Un materiale bello ma delicato

Il camoscio è un materiale molto bello e versatile usato sia per le sneakers che per altre tipologie di scarpe, ma è piuttosto delicato. Si macchia più facilmente della pelle e richiede molta attenzione durante la pulizia. Ma come rinunciarci? Ha infatti una morbidezza così piacevole al tatto che al momento dell’acquisto ci si lascia facilmente tentare.

Ora vedremo come pulirle senza rovinarle. Seguiremo alcuni consigli di Jason Markk che di queste cose se ne intende. Ha fondato un’azienda di prodotti specifici per la pulizia delle scarpe e in diversi tutorial spiega come ottenere i migliori risultati.

Come pulire le scarpe di camoscio?

Il suo primo consiglio è quello di lavorare sulle scarpe perfettamente asciutte dopo aver rimosso i lacci, che si possono lavare a parte, anche in lavatrice. Quindi, se le sneakers sono umide o bagnate, lasciale asciugare, magari aiutandoti con un phon regolato ad aria fredda. Il secondo consiglio è quello di rimuovere lo sporco con una spazzola a setole morbide, di maiale o di cavallo. Se ne trovano in commercio appositamente per il camoscio. In alternativa si può usare uno spazzolino da denti morbido. Con un leggero movimento laterale, da destra a sinistra, spazzola la scarpa sollevando le fibre della pelle per rimuovere lo sporco superficiale.

Ora ti occorrerà una gomma. Ce ne sono di apposite per il camoscio, ma può andare bene una comune gomma da matita, purché pulita. Usala per rimuovere lo sporco dall’intersuola e per cancellare eventuali segni sulla tomaia. Esercita sempre un movimento delicato.

Come eliminare le macchie?

Come pulire le scarpe di camoscio se sono macchiate? Puoi usare dell’alcool etilico o dell’aceto bianco, da testare sempre prima su una piccola parte di superficie. Mettine una piccola quantità su un panno morbido in microfibra e strofina delicatamente sulla macchia. Ripeti, se necessario, l’operazione. Se le scarpe si sono macchiate di olio, cospargi la macchia di talco o amido di mais. Lascia asciugare e poi pulisci la polvere in eccesso con un panno in microfibra o in maniera più veloce con un aspirapolvere. Se si tratta di una macchia più ostinata si può tentare con un po’ di acqua ossigenata. Anche in questo caso il prodotto va testato su una piccola parte di superficie e applicato con molta delicatezza.

E se ci sono delle macchie di acqua? Sappiamo bene che l’acqua lascia sul camoscio delle tracce ben visibili. Il rimedio migliore è quello di bagnare leggermente l’intera superficie di entrambe le scarpe. Inserisci nelle scarpe della carta assorbente per eliminare l’eccesso di umidità e con un panno morbido in microfibra applica un po’ di acqua sull’intera tomaia. Lascia asciugare le scarpe perfettamente, all’ombra e lontano da fonti di calore. Infine, ripassa con un panno morbido.