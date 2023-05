Come sbiancare il marmo esterno macchiato e ingiallito in 5 minuti? Ecco il trucchetto svelato dai coach del pulito

Il marmo è un materiale prezioso quanto delicato che necessita di una manutenzione costante e di una pulizia accurata. Come farlo risplendere in tutta la sua bellezza senza rovinarlo? Ecco i consigli degli influencer delle faccende domestiche.

Il marmo dona eleganza e fascino agli ambienti facendoli risplendere in tutta la loro bellezza. In Italia ci sono marmi pregiatissimi e conosciuti in tutto il Mondo, come quello di Carrara. Nel passato veniva usato solo per costruzioni pregiate, come le chiese o le case nobiliari, oggi lo usiamo sia per l’interno delle case che per l’esterno, per scale e davanzali. Come fare per mantenere intatta nel tempo la bellezza di questo prezioso materiale? E, soprattutto, come sbiancare il marmo esterno senza rovinarlo?

I suggerimenti dei clean influencer

Per dare una risposta a questa domanda abbiamo raccolto consigli e suggerimenti dei più importanti clean influencer, gli esperti delle faccende domestiche che sui loro profili social pubblicano tutorial e consigli su come tenere la casa pulita e in ordine. Ed ecco quali indicazioni danno per pulire perfettamente il marmo esterno senza rovinarlo. Mettiamoci all’opera seguendo i loro suggerimenti.

Prima di iniziare qualsiasi operazione, rimuoviamo la polvere e i residui di sporco dalla superficie da trattare con un panno morbido. Andrà bene un panno in microfibra. Per la pulizia quotidiana laviamo le superfici con acqua tiepida in cui avremo sciolto delle scaglie di sapone di Marsiglia. Risciacquiamo con acqua pulita e asciughiamo con un panno di lana per evitare la formazione del calcare.

Come sbiancare il marmo esterno molto sporco?

Ma che fare quando le superfici sono molto sporche o macchiate? Il marmo esterno è esposto a intemperie e agenti atmosferici e si macchia molto facilmente. Come intervenire? Per risolvere questo problema seguiremo i suggerimenti di Federico Zanetti, il fondatore di Verdevero, l’azienda che produce detergenti per la casa naturali e sostenibili. Sul suo profilo social dà indicazioni su prodotti e sistemi di pulizia. Nel caso del marmo consiglia il carbonato, molto efficace sulle macchie difficili. Il carbonato è un prodotto naturale non inquinante che si può usare tranquillamente anche in presenza di animali domestici. Si presenta come una polvere bianca, inodore e granulosa e ha un alto potere sbiancante e sgrassante.

Basta sciogliere un cucchiaio di carbonato in mezzo litro di acqua tiepida da versare sulla parte macchiata. Se vogliamo sbiancare l’intera superficie procediamo pulendo una piccola parte per volta. Lasciamo agire per 15 minuti, poi strofiniamo con una spugna antigraffio leggermente abrasiva, come quelle che si usano per lavare i piatti. Infine risciacquiamo per bene per evitare che si formi una patina biancastra e asciughiamo con un panno di lana. Possiamo ripetere l’operazione anche frequentemente senza timore che il marmo si rovini.

Attenzione alle sostanze acide

Il carbonato è un prodotto efficace anche sulle macchie di muschio. In questo caso sarà necessario strofinare la parte interessata con uno spazzolino, per rimuovere le eventuali incrostazioni. Il carbonato serve per rimuovere le macchie di unto e quelle prodotte dalle sostanze acide.

Queste ultime in particolare hanno un alto potere corrosivo e se rimangono a lungo sul marmo possono rovinarlo irrimediabilmente. Non solo aceto e limone, ma anche pomodori, succhi di frutta, detersivi acidi possono corrodere il marmo provocando macchie indelebili. Se una di queste sostanze cade su scale e davanzali bisogna asciugare subito e pulire nel modo indicato.