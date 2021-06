Le fughe dei pavimenti sono un punto della nostra casa a cui facciamo poco caso. Ma in realtà si sporcano con una facilità impressionante. Trattengono sporco e germi che non vanno completamente via quanto laviamo il pavimento. Nella maggior parte dei casi le fughe dovrebbero essere bianche. O in base alla malta o allo stucco usato leggermente più sui toni del grigio. Ma mai scure o marroni. Se il nostro pavimento ha le fughe scure, è arrivato il momento di rimediare!

L’infallibile metodo per sbiancare le fughe del pavimento e farle tornare come nuove usando un prodotto che abbiamo già in casa

Cosa ci serve per pulire le nostre fughe? Sicuramente uno spazzolino. Possiamo utilizzare un vecchio spazzolino da denti che ha le setole un po’ rovinate. Oppure una spazzola per lavare i piatti. Ci servirà per strofinare bene sulle fughe. E cosa usiamo per la pulizia? Un prodotto che sicuramente abbiamo già in bagno. Indispensabile per disincrostare il WC senza troppa fatica. Esatto, il disincrostante per WC.

Perché questo prodotto funziona?

La composizione varia leggermente da marca a marca. Ma di base contiene sempre candeggina e acido citrico. È proprio la combinazione di questi prodotti che aiuta a sbiancare alla perfezione le fughe. In più il beccuccio del flacone è perfetto per versare la giusta quantità di prodotto. Non ne sprecheremo neanche una goccia più del necessario. Mettiamone un po’ sulle fughe e distribuiamolo con lo spazzolino. Lasciamo agire qualche secondo e poi strofiniamo bene. Con pochissimo sforzo le nostre fughe ritorneranno chiare e perfette. Proprio come nuove!

Ecco l’infallibile metodo per sbiancare le fughe del pavimento e farle tornare come nuove usando un prodotto che abbiamo già in casa. Ora non ci resta che pulire normalmente il nostro pavimento. Ma se vogliamo un risultato perfetto, proviamo il metodo del doppio secchio.