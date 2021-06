Firmato il 21 giugno il rinnovo del CCNL calzature-industria che prevede novità importanti. Infatti, è in arrivo un aumento in busta paga di 70 euro per questi lavoratori. L’aumento è previsto sul minimo del quarto livello con una prima quota a dicembre. Il nuovo contratto a firma delle rappresentanze sindacali è in vigore dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Il contratto investe circa 5.800 aziende sul territorio nazionale. L’aumento è una delle tante novità, analizziamo i dettagli.

In arrivo un aumento in busta paga di 70 euro per questi lavoratori

L’aumento previsto si divide in tre quote così suddivise:

a) prima quota a dicembre 2021 di 25 euro;

b) seconda quota a settembre 2022 di 25 euro;

c) terza quota a luglio 2023 di 20 euro.

L’accordo conferma il welfare per la previdenza sanitaria con Sanimoda e previdenza integrativa Previmoda.

Un altro contratto sottoposto al rinnovo lo scorso mese con un aumento di 104 euro è quello delle piccole e medie imprese associate a Unionmeccanica-Confapi.

Le novità del contratto

Oltre all’aumento di 70 euro il contratto approvato dalle rappresentanze sindacali e di lavoratori contiene molte novità. Tra cui si rilevano i seguenti elementi:

a) aumentata la banca ore individuale che passa a 42 ore;

b) per i permessi e i congedi viene recepita la Legge Cirinnà;

c) l’aspettativa non retribuita aumentata da 4 a 8 mesi al termine del periodo di comporto. Questo permette di conservare il posto di lavoro al lavoratore che effettua terapie salva vita;

d) accordi interconfederali sulle violenze e molestie sul luogo di lavoro;

e) nuovo capitolo sul dumping salariale e la competitività. Questo capitolo si è reso necessario per limitare il fenomeno dei contratti pirata.

Il precedente contratto era già scaduto al 31 dicembre 2019, quello attualmente firmato entra in vigore da gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2021.

Ricordiamo che, se previsto dal contratto, i lavoratori percepiranno entro il mese di luglio la quattordicesima in busta paga.