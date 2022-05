Il tempo è ancora un po’ altalenante, ma presto le giornate si faranno più lunghe e soleggiate. Ciò vuol dire che possiamo spendere più tempo all’aria aperta e tirare fuori dall’armadio i vestiti estivi. Questo, però, è anche il momento ideale per pulire i vetri. Infatti, quando non dobbiamo preoccuparci della pioggia battente, vediamo i risultati dei mesi in cui polvere e sporco si sono accumulati sulle finestre.

La prospettiva di rimuovere queste incrostazioni non è delle più allettanti, ma è sicuramente troppo antiestetico per lasciarlo così com’è. Dobbiamo quindi rassegnarci all’idea e prendere in mano spugne e spugnette per far brillare i vetri di casa.

Quando si tratta di lavare i vetri, però, bisogna evitare strumenti e prodotti troppo aggressivi, che possono rovinare il vetro o lasciare aloni opachi e resistenti. Ecco perché spesso la cosa migliore è affidarsi ai rimedi della nonna.

Risparmiamo e teniamo i vetri puliti più a lungo grazie a questo ingrediente naturale

Quando si tratta di igienizzare, pulire e lucidare, difficilmente troveremo un prodotto naturale più economico ed efficace dell’aceto bianco. Infatti, si consiglia di utilizzarlo per le pulizie di molte zone della casa. Non solo, ma può rivelarsi efficace anche per contrastare insetti e parassiti sia dentro le mura domestiche che fuori.

Sarà proprio l’aceto il nostro alleato per la pulizia dei vetri. Dovremo infatti realizzare una soluzione in cui mettere una tazza di acqua e un terzo di tazza di aceto bianco. Aggiungiamo due gocce di detersivo per piatti e mescoliamo sino a che non si sarà ben distribuito.

A questo punto, possiamo utilizzare un contenitore spray o una bacinella in cui immergere una spugna delicata. Utilizziamola per rimuovere lo sporco, coprendo tutta la superficie e pulendo e ripassando la spugna in caso di incrostazioni e macchie ostinate.

Dopodiché, asciughiamo con un panno specifico o con della carta assorbente. In alternativa, è possibile utilizzare anche un foglio di giornale appallottolato. La carta di giornale infatti è in grado di intrappolare l’umidità senza lasciare aloni, similmente ai panni ideati con il preciso scopo di pulire i vetri.

Ecco fatto, allora, risparmiamo e teniamo i vetri puliti più a lungo grazie a questo pratico stratagemma.

