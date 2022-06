Probabilmente i molluschi sono tra i frutti di mare più cucinati e amati in Italia. Facili da preparare, richiedono pochi minuti per una cottura completa. Serve solo che si aprano e poi possiamo prepararli per le nostre ricette più amate, come lo spaghetto allo scoglio.

Ma se per le vongole, dopo averle fatte spurgare, non dobbiamo fare altro, non vale lo stesso per le cozze. Quante volte ci sarà capitato di evitare di acquistare le cozze perché non avevamo voglia di perdere tempo a pulirle? Eppure, sono tra i pesci e molluschi più economici e gustosi che ci siano. Oggi vedremo un trucco utilissimo che ci aiuterà a pulire le cozze più velocemente anche senza il macchinario apposito, quella sorta di centrifuga che ci agevola il lavoro che hanno al supermercato o in pescheria.

Come pulire le cozze velocemente a casa con questo segreto dei pescatori e averle lucide e pronte per l’impepata

Pulire a fondo le cozze è molto importante perché questo mollusco bivalve è definito spazzino del mare. Per nutrirsi, le cozze assorbono e poi filtrano l’acqua del mare e tutto ciò che c’è nell’acqua. Per questo motivo bisogna pulirle con cura e dovremmo acquistarle solo con etichetta di provenienza applicata sulla retina. Prima di tutto trasferiamo le cozze in una bacinella e aggiungiamo una bella manciata di sale, fino o grosso che sia. Il sale ci aiuterà a frizionare le cozze ed eliminare ogni residuo attaccato esternamente al guscio. Con le mani iniziamo ad agitare le cozze, creando un movimento circolare come se stessimo mescolando. Ripetiamo per qualche minuto e poi risciacquiamo le cozze, se sono molto sporche possiamo ripetere questo passaggio.

Ora procediamo con la pulizia profonda

Una volta eliminato il grosso, possiamo passare alla pulizia di ogni singolo mitilo, procedendo a rimuovere il bisso, quella fibra filamentosa che fuoriesce dalla cozza e che va assolutamente eliminata. A questo punto controlliamo che il guscio non sia danneggiato in nessun modo, in caso contrario buttiamo via la cozza. Questo passaggio non viene fatto solo per una questione estetica, ma perché la cozza potrebbe essere andata a male. Il guscio rotto o danneggiato in precedenza potrebbe aver fatto morire la cozza e potremmo rischiare un’intossicazione.

Per finire, strofiniamo il guscio con della lana d’acciaio per eliminare eventuali residui e formazioni dure bianche. Un piccolo trucco, se non abbiamo la lana d’acciaio, sarebbe usare la punta di un’altra cozza. Utilizzandola come una sorta di coltellino e impugnandola dalla parte più stretta sarà super efficace. Così eviteremo di scalfirci lo smalto o ritrovarci con le dita tutte graffiate dalla lana d’acciaio. Quindi ecco come pulire le cozze velocemente a casa anche senza il passaggio nella centrifuga della pescheria. In questo modo non perderemo troppo tempo per eliminare ogni residuo, ma eviteremo di correre rischi. Non ci resta che passare alla preparazione del nostro piatto a base di cozze e goderci il loro incredibile sapore.

