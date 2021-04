Siamo abituati a mangiare pesce al massimo una volta a settimana. Non perché non è di nostro gradimento, ma soprattutto perché pesa sul budget familiare. I prezzi più alti dei prodotti ittici non ci permettono di portarlo in tavola quante volte vorremmo. E spesso ci accontentiamo dei prodotti surgelati, convinti di risparmiare. Ma in realtà non è sempre così. Scegliendo nel modo giusto e soprattutto di stagione, si può consumare più pesce. E senza ritrovarci con le tasche vuote. Quali sono i pesci più economici da portare in tavola risparmiando ma senza rinunciare al gusto? Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo delle varietà di pesce low cost più gustose.

Anche il pesce è di stagione come frutta e verdura

Esatto, anche la pesca ci fornisce prodotti di stagione. Che possono essere pesci che in quel momento si possono pescare sulle nostre coste, o in quelle estere. L’importante è assicurarsi sempre che il prodotto che compriamo sia fresco o decongelato. Il fresco proveniente dall’Italia è in genere molto meno caro del decongelato dell’Atlantico, per esempio. Quindi già leggendo il cartellino possiamo capire quale pesce ci conviene comprare. E questo può esserci d’aiuto durante la spesa. Ma questo non significa che il decongelato sia meno buono del fresco. Anzi, è sicuramente preferibile al prodotto congelato da banco freezer.

Quali sono quelli più economici

La categoria di pesce più economico è sicuramente il pesce Azzurro. Questa categoria comprende soprattutto pesci di piccola taglia, come acciughe, sgombri e sardine. Viste le grosse quantità di pescato costano molto meno al chilo, in genere tra i 4 euro e i 10 euro al massimo. Vengono anche per questo usati per quelle ricette di “cucina povera”. Ma anche il merluzzo e il nasello sono pesci dal prezzo più accessibile. Sempre entro i 10 euro circa, in base alla zona in cui si vive. Poi per quanto riguarda i molluschi, quello più economico è la cozza. Soprattutto nel Sud Italia. Un po’ scomoda da pulire, ma un ottimo rapporto qualità/prezzo. A volte si possono trovare sul banco pescheria anche a 5 euro al chilo.

Ecco quali sono i pesci più economici da portare in tavola risparmiando ma senza rinunciare al gusto. Ma ecco anche un altro piccolo consiglio, se si ama un buon spaghetto alle vongole. Se le veraci costano troppo, scegliere i lupini di mare. Sono più piccoli, vero, ma dal gusto molto simile. E costano decisamente meno.

