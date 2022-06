Tutti desiderano un’abitazione sempre pulita, igienizzata e profumata. Ma chi si occupa delle faccende domestiche sa bene che ogni giorno in casa ci sono dei grattacapi da risolvere. Una porta che cigola, la lavatrice che emana cattivi odori, il calcare che si riforma subito dopo aver pulito. Per non parlare dell’umidità che si accumula in bagno o negli armadi e che potrebbe causare puzza e anche quelle antiestetiche macchie nere sui muri. Insomma, in ogni stanza della casa c’è sempre un problema di cui occuparsi.

Per sturare lo scarico della doccia o del lavandino completamente intasato potremmo utilizzare questo prodotto utile anche contro formiche e scarafaggi

In estate, poi, sembra che le difficoltà si moltiplichino. Infatti con il caldo, non solo potremmo avere l’invasione degli insetti fastidiosi, ma anche riscontrare il problema del cattivo odore che fuoriesce dagli scarichi domestici. Inoltre, con il passar del tempo, proprio questi scarichi potrebbero otturarsi. I capelli, peli, residui di cibo, formano una sorta di tappo che potrebbe impedire all’acqua di defluire. Ci sono molti sistemi per liberare gli scarichi. Ad esempio, potremmo utilizzare l’acqua calda e il bicarbonato. Un rimedio della nonna molto efficace.

Ma oggi vogliamo parlare di un prodotto, particolare e versatile, che ci aiuterebbe a risolvere molti problemi in ambito domestico. Ci riferiamo al borace, un composto ottenuto dalla reazione tra acido borico e soda. Questo minerale deve essere maneggiato con cautela e tenuto lontano dalla portata dei bambini. Liberare gli scarichi otturati sarà facilissimo utilizzando questo prodotto. Basterà mescolare mezza tazza di borace in 3 tazze di acqua calda. Versiamo il composto nel tubo intasato e attendiamo 15 minuti. Terminato questo tempo, versiamo dell’acqua calda nello scarico. Oltre a sturare il lavandino, questo rimedio eliminerà anche i cattivi odori.

Non solo scarichi domestici

Ma il borace non è necessario solo per sturare lo scarico della doccia. Con l’arrivo dell’estate, ci sono formiche e scarafaggi che potrebbero rovinare il nostro relax in giardino o entrare in casa. Anche nella lotta contro questi animaletti, il nostro minerale ci viene in aiuto. Spargiamo il borace nelle zone infestate da scarafaggi e formiche. Possiamo anche mescolarlo con qualche sostanza zuccherina, che avrebbe la capacità di attirare gli insetti. Quando utilizziamo questo prodotto evitiamo che ci siano bambini o animali in giro che potrebbero ingerirlo. Inoltre, maneggiamo il borace coprendo le mani con dei guanti.

Lettura consigliata

Per sbiancare la ceramica ingiallita del lavandino, water e piatto doccia potremmo usare questo mix casalingo che sostituisce il bicarbonato